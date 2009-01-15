بیمه توسعه در شهرکرد شعبه افتتاح می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمه توسعه نهمین شعبه استانی بیمه توسعه در شهرکرد با حضور مدیر نظارت بر دفاتر بیمه ای بیمه مرکزی، هیئت رئیسه نظام مهندسی و جمعی از مدیران استان و اعضای هیئت مدیره بیمه توسعه و جمعی از مدیران این شرکت افتتاح می شود.

گفتنی است قدرت الله اسدی مدیرعامل بیمه توسعه چندی پیش در مراسم افتتاح شعبه کرمان این شرکت از افتتاح شعبه این شرکت در شهرکرد، ارومیه وهمدان خبرداده بود که با افتتاح نهمین شعبه استانی در شهرکرد، ارومیه و همدان نیز تا پایان سال به جمع خانواده بیمه توسعه می پیوندند و تعداد شعب استانی این شرکت به 11 واحد خواهد رسد.

شایان ذکر است، شرکت بیمه توسعه در مازندران، اصفهان، خراسان، آذربایجان شرقی، فارس و کرمان حضور موثر و فعال دارد.