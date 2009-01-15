20 میلیارد ریال به توسعه گردشگری بوشهر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در دیر، دکتر احمد دشتی بعد از ظهر امروز در حاشیه بازدید از مناطق گردشگری این شهرستان در جمع خبرنگاران با بیان این که تااکنون طرح های این بخش با این اعتبار در دست انجام است، اظهار داشت: توسعه زیر ساخت های گردشگری در استان پس از مدیریت بر گردشگری سواحل دومین اولویت این سازمان به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه در سه سال اخیر در مجموع 400 چشمه سرویس بهداشتی در استان بوشهر احداث شده است، افزود: در سال جاری عملیات اجرایی 220 مجموعه سرویس بین راهی گردشگری در استان بوشهر آغاز شده و در دست اجراست .

دشتی به قابلیتهای گردشگری شهرستان دیر اشاره کرد و گفت: شهرستان دیر با توجه به سواحل زیاد و جزایر متعدد و دیدنی با جنگلهای حرا می تواند به قطب گردشگری در استان بوشهر تبدیل شود .

شهرستان دیر در جنوب استان بوشهر قرار دارد.