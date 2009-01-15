٣٢ میلیارد اعتبار جهت مرمت راههای روستایی کاشمر نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر در کاشمر، حسین غلامزاده ظهر امروز در نشستی خبری در جمع خبرنگاران در محل اداره راه و ترابری کاشمر افزود: در حال حاضر اداره راه و ترابری کاشمر دارای هزار و ١٥٠ کیلومتر راه شهری و روستایی است.

سرپرست اداره راه و ترابری کاشمر با اشاره به ٧٤٨ کیلومتر راه روستایی در حوزه استحفاظی اداره راه و ترابری کاشمر تصریح کرد: از این میزان ٢٥٤ کیلومتر دارای آسفالت قابل قبول است ،١٠٨ کیلومتر نیاز به روکش دارد و ٣٨٥ کیلومتر راه شنی و قابل دسترس است.

وی خاطر نشان کرد: 108 کیلومتر از راه های آسفالته روستایی برای روکش آسفالت گرم نیاز به ٣٢ میلیارد و ٤٠٠ میلیون ریال اعتبار دارند.

غلامزاده با اشاره به ارتقای محور کاشمر- فیض آباد از راه روستایی به راه شهری اظهار داشت: این راه نیز در حال حاضر از پیشرفت فیزیکی ٢١ درصد برخوردار است.

وی گفت: عملیات اجرایی باند دوم محور کاشمر- خلیل آباد به طول ١٥ کیلومتر با وجود کمبودها و مشکلات از پیشرفت مطلوبی برخوردار است که با 38 درصد پیشرفت فیزیکی و صرف ٣٠ میلیارد ریال اعتبار ملی و استانی در آینده ای نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

سرپرست اداره راه و ترابری کاشمر ادامه داد: مطالعات پروژه تعریض و به سازی محور کاشمر- نیشابور نیز به اتمام رسیده و امیدواریم با تامین اعتبار مورد نیاز در سال آینده عملیات اجرایی آن به سرعت افزایش یابد.

وی خاطر نشان کرد: وضعیت راه های روستایی و شهری در شهرستان های کاشمر و خلیل آباد نیز مطلوب است در و حال حاضر بیش از ٩٤ درصد راه های روستایی این دو شهرستان آسفالت است.