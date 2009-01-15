فاجعه غزه نتیجه سیاستهای آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اماراتی گلف نیوز در شماره روز گذشته خود در تحلیلی افزود: آنها می دانند که زمان انتخابات عمومی نزدیک است و برای رونق بخشیدن به بازار انتخابات باید همچون دفاع کنندگان از حریم زندگی در اسرائیل جلوه کنند. اکنون دیگر شواهد آشکاری به دست آمده مبنی بر این که چرا اسرائیل تمایل دارد تا به هر قیمتی شده نگذارد آتش جنگ در منطقه فروبنشیند.

برنامه مبارزه علیه تروریسم بوش در هفت سال گذشته موهبت غیرقابل باوری را به دامان صهیونیستها سرازیر کرده است و ماشین تبلیغاتی اسرائیل با توسل به این برنامه توانسته این رژیم را به عنوان بخشی از تیم بین المللی علیه به اصطلاح تروریسم و به طور خاص علیه حماس جا بزند که بارها و به شکل علنی از آن به عنوان یک گروه شبه نظامی تروریستی نام برده اند.

رژیم اسرائیل مصمم است تا موقعیت و جایگاه خود را در جبهه آمریکا برپا کند و در این میان هیچ ملاحظه ای را توجیه پذیر نمی داند و بهمین دلیل به مردم فلسطین یورش می برد؛ سرزمین های آنان را غصب می کند و قوانین بین المللی را زیر پا می گذارد.

تهاجمات وحشیانه اسرائیل به غزه در راستای نیل به همان هدف دوگانه این رژیم طراحی شده است: تقلیل انسانی مردم فلسطین تا آنجا که امکان داشته باشد و نیز حمله به حماس.