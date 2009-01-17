مربی ایتالیایی کاناپولوی بانوان این هفته به تهران می آید

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون قایقرانی در دو ماه گذشته با چند مربی خارجی برای هدایت تیم های ملی روئینگ زنان و مردان، دراگون بت و بادبانی واردمذاکره شده است که در صورت قبول سرمربیگری تیم کاناپولوی بانوان توسط یک مربی ایتالیایی شاهد حضور اولین مربی خارجی این رشته وپنجمین مربی خارجی در دو ماه گذشته خواهیم بود.

این مربی بر طبق برنامه دوم تا ششم دی ماه برای بررسی امکانات قایقرانی کشورمان و بازدید از کمپ های تیم ملی وارد ایران می شود و مذاکراتی را با احمد دنیا مالی رئیس فدراسیون قایقرانی خواهد داشت.

"ساندرا کاتانیا" سابقه بازیگری و مربیگری در تیم ملی ایتالیا را در کارنامه خود دارد. کاتانیای 33 ساله از سال 1989 تا 2003 سابقه فعالیت در رشته‌های واترپولو وکایاک را دارد. وی از سال 1996 نیز کانوپولو را به صورت حرفه ای آغاز کرده است.

این مربی از سال 2004 تا 2006 سرمربی تیم ملی ایتالیا بوده که در مسابقات قهرمانی اروپا سال 2005 در اسپانیا و مسابقات قهرمانی جهان هلند با تیم ملی کشورش شرکت کرده است.