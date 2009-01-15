متحدین ناتو به جای نمایش بازی به افغانستان نیرو اعزام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جان هاتون" از متحدین ناتو خواست تا صرفاً به اظهار نظرهای دلگرم کننده بسنده نکنند و گام های عملی در راستای اعزام نیرو به افغانستان بردارند.

هاتون که کشورش پس از آمریکا بیشترین نیرو( 9 هزار نفر) را در قالب نیروهای ایساف در افغانستان دارد، گفت : دیگر کشورها نمی توانند بار سنگین امنیت افغانستان را به شانه های آمریکا بگذارند.

وزیر دفاع انگلیس که در یک کنفرانس مطبوعاتی در لندن سخنرانی می کرد، گفت: نباید در ناتو کسی بر این باور باشد که تمامی آنچه که برای افغانستان مورد نیاز است کمی قدرت نرم و کمی هم حرفهای دلگرم کننده برای دولت افغانستان است، اینها القاعده و طالبان را شکست نمی دهد.

وی گفت: ما نیاز داریم تا نیروهای مؤثر خود را کامل کنیم و در صحنه نمایش بازی نکنیم.