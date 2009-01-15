همه باید به خواست مردم در انتخابات گردن نهند/ روابط ما با آمریکا روابط خاص است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان در ادامه نشست خبری امروز خود با خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی در پاسخ به این سئوال که لایحه هدفمند کردن یارانه ها و وجود بندی مبنی بر افزایش نیافتن حقوق، نگرانی را در کارگران ایجاد کرده است و آیا تضمینی برای کنترل تورم می دهید، اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی طرح تحول اقتصادی، کنترل تورم است؛ به گونه ای آن را به نقطه صفر برساند؛ چرا که استمرار این بار سنگین بر روی قشر کم درآمد بیشتر از سایرین است.

وی افزود: معنای این بند این نیست که حقوقها افزایش نخواهد یافت؛بلکه به دلیل مهار تورم،افزایش حقوق نیز متناسب با آن خواهد بود و لذا این روند با توجه به وضع آن زمان، ادامه خواهد یافت.

رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر استقرار دولت جدید آمریکا در کاخ سفید در هفته آینده و اینکه آیا نگرشهای جدیدی در خصوص "چماق بیشتر و هویچ بیشتر" برای ایران اتخاذ خواهد شد و یا اینکه فرصتی برای عادی کردن روابط بین دو کشور به وجود خواهد آمد، گفت: ادبیات چماق وهویچ، ادبیات متروکی است ودنیای امروزعوض شده و به طورقطع سیاستمداران و رسانه ها نیز باید متوجه این تغییر شده باشند.

احمدی نژاد با بیان اینکه موضع جمهوری اسلامی ایران در این خصوص روشن است، تاکید کرد: چنانچه تغییرات اساسی بر پایه عدالت، احترام به حقوق ملتها، قانونمداری و دوستی ازسوی آنان اتخاذ شود، ملتها استقبال خواهند کرد؛ اما اگر آنان به دنبال ادامه مبانی غلط خود باشند، نتیجه کار نیز مشخص است و لذا ما نمی خواهیم از قبل قضاوتی داشته باشیم و منتظر می مانیم؛ چرا که صبرمان زیاد است.

وی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پس از گذشت 30سال از انقلاب، آرزوی شما در روابط آمریکا وچین با ایران چیست، گفت: آرزوهای ما همان آرزوهای انقلاب است وما می خواهیم همه دنیا در صلح، صفا، برابری و برادری زندگی کنند و ما می خواهیم همه ملتها و ملت ایران در پیشرفت و آسایش باشند؛ اما نوع رابطه ما با چین و آمریکا متفاوت است.

رئیس جمهور همچنین گفت: هیچگاه چین و ایران نقطه مقابل یکدیگر نبوده اند؛ گرچه فراز و نشیب هایی وجود داشته است؛ اما پایه روابط ایران وچین بر دوستی سازنده استوار بوده واکنون نیز روابط خوبی بین ما وجود دارد؛ بگونه ای که سرمایه گذاری های مشترک ما روز افزون است.

احمدی نژاد اضافه کرد: در توافقی که با دولت چین داشته ایم، قرار شد سطح روابط تجاری ما با این کشور ظرف ده سال به میزان 200 میلیارد دلار ارتقا یابد و امسال به موفقیت خوبی در این زمینه رسیده ایم؛ لذا فضای گسترش روابط بین ایران و چین وجود دارد.

وی درادامه تاکید کرد: اما رابطه جمهوری اسلامی ایران با آمریکا رابطه خاصی است؛ به دلیل اینکه دولت آمریکا ازابتدا به دنبال استیلا بر جهان بوده و از ابتدا در مقابل ما موضع گیریهای ناپسندی داشته است.

رئیس جمهور در ادامه سخنانش خاطر نشان کرد: غیر از انجام کودتا و به یغما بردن ثروت ملت ایران در گذشته، آمریکا مخالف انقلاب اسلامی ما بوده است و دراین 30 سال نیز به مخالفت با ما پرداخته است؛ بگونه ای که همیشه از دشمنان ما حمایت کرده؛ همان دشمنی که در هشت سال دفاع مقدس از آن حمایت می کرد و در نهایت نیز خود آن را ساقط کرد.

احمدی نژاد افزود: همه این مسائل باعث شده تا روابط ما با آمریکا روابط خاصی باشد. البته امیدواریم سردمداران آمریکا به خواست ملت آمریکا تن در دهند؛ چرا که ملت آمریکا مخالف رفتارهای دولت خود هستند.وی ادامه داد: در هر صورت ملت ایران روی پای خود ایستاده و قادر است از حیثیت و استقلال خود دفاع کند؛ اما دوست داریم فضای حاکم برجهان عادلانه و بر اساس احترام متقابل باشد.

رئیس جمهور همچنین در پاسخ به این سئوال که احتمال دارد طرحی با این مضمون ارائه گردد که فروش نفت به کشورهای حامی اسرائیل برای پایان دادن به غزه قطع شود، گفت: این پیشنهاد در صورتی که کشورهای عربی نیز همراهی کنند، بسیار خوب است؛ چرا که نمی شود نفت را بدهیم و در نهایت تبدیل به گلوله بر سر مردم غزه شود.احمدی نژاد افزود: این روند ناعادلانه است؛ منتها فعلا چنین اقدامی در دستور کار نیست.

وی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اهداف گروههایی که دولت وحدت ملی و یا نجات ملی را مطرح می کنند، چیست، گفت: در کشور ما آزادی وجود دارد و نمی گویم این آزادی مطلق است؛ اما می توان آن را نزدیک به مطلق دانست؛ چرا که افراد نسبت به اظهار نظر درباره این دولت تقریبا از آزادی مطلق برخوردارند؛ به گونه ای که حتی آمار و ارقام دروغ را با تیترهای بزرگ و حتی مصاحبه های جنجالی منتشر می کنند و دولت هم تحمل می کند.

رئیس جمهور تصریح کرد: ما تصور می کنیم منافع وجود چنین فضای آزادی، بیشتر ازفواید برخورد قضایی با آن است.

احمدی نژاد افزود:در خصوص انتخابات، قانون اساسی ما حاکم است و همه ارکان کشور با رای مردم انتخاب می شوند و بالاخره انتخابات آتی نیزنزدیک است وهرچه مردم انتخاب کنند، باید همه به خواست مردم گردن نهند؛ لذا اینگونه اظهارنظرها درمعادلات مردم تاثیری نخواهد داشت.