پیروزی نفت و گاز گچساران و نفت امیدیه در آغاز دور برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول از دور برگشت هجدهمین دوره مسابقات واترپلو لیگ برتر باشگاه‌های کشور از عصر امروز با برگزاری یک بازی و لغو دیداری دیگر در شهرهای زنجان و امیدیه آغاز شد که طی آن تیم‌های نفت امیدیه و نفت و گاز گچساران، دو تیم صدرنشین لیگ مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.

عصر امروز تیم نفت و گاز گچساران در استخر تربیت بدنی زنجان به مصاف تیم هیئت شنای زنجان رفت که این دیدار با پیروزی پرگل 13 بر 6 تیم مدعی نفت و گاز به پایان رسید.

امروز همچنین قرار بود یک مسابقه در استخر نفت امیدیه بین تیم‌های صنعت زغال کرمان و نفت امیدیه برگزار شود که تیم صنعت زغال کرمان بدلیل مشکلات مالی در این مسابقه حاضر نشد. بدنبال غیبت نماینده کرمان در این دیدار محمد هادی بیک ناظر مسابقه و رئیس سازمان لیگ برتر واترپلو اعلام کرد علاوه بر جریمه نقدی، شکست 5 بر صفر نیز در جدول مسابقات برای تیم صنعت زغال کرمان ثبت خواهد شد.

مسابقات هفته اول از دور برگشت مسابقات واترپلو لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا (جمعه) با برگزاری دو بازی در شهرهای آبادان و بندرانزلی پیگیری می شود که طی آن به ترتیب پالایش نفت آبادان به مصاف تربیت بدنی فارس می رود و هیئت شنای گیلان میزبان فولاد ماهان سپاهان خواهد بود.

در حال حاضر تیم ایران توسعه کرج با 14 امتیاز از 7 بازی در صدر جدول رده بندی لیگ برتر واترپلو قرار دارد، تیم نفت امیدیه با 12 امتیاز از 8 بازی و تفاضل گل 45+ در رده دوم است و نفت و گاز گچساران با 12 امتیاز از 8 بازی و تفاضل گل 43+ عنوان سوم را به خود اختصاص داده است.

مسابقات واترپلو لیگ برتر باشگاه‌های کشور با شرکت 9 تیم در یک گروه برگزار می شود.