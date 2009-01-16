به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدری عصر دیروز در نشستی خبری در محل این اداره اظهار داشت: از این میزان 2/3 میلیون متر مکعب آب سطحی و 298 میلیون مترمکعب آب زیرزمینی است.

وی اضافه کرد: همچنین از مجموع کلی آبهای استحصال شده، 2/1 میلیارد متر مکعب به صورت آبهای مهار شده در بخش خانگی، صنعتی و کشاورزی استان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حیدری با اشاره به هدر رفت بخش عظیمی از آبهای استحصالی استان ابراز داشت: متاسفانه به علت عدم مهار کامل آبهای استحصالی، سالانه 4/1 میلیارد متر مکعب آب از استان خارج می شود.

وی حوضه های آبریز قزل ‌اوزن، ارس، بالحارود و دره‌ رود را از مهمترین ذخایر آبی استان برشمرد و افزود: ظرفیت ذخیره‌سازی حوضه آبریز قزل‌اوزن 7/45 میلیون مترمکعب، ارس و دره ‌رود 9/57 میلیون مترمکعب و بالحارود نیز 8 میلیون مترمکعب می باشد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان در ادامه از احداث پنج سد و آغاز مطالعات اجرایی 21 سد در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: با ساخت و تکمیل این سدها سالانه 5/118 میلیون متر مکعب به ظرفیت ذخیره سازی منابع آبی استان اردبیل اضافه خواهد شد.

وی یادآور شد: همچنین با ساخت 41 سد کوچک و بزرگ از جمله سدهای سبلان، یامچی و سرخ ‌آب نه تنها از هدر رفت بخش زیادی از آبهای استحصالی جلوگیری شده بلکه 263 میلیون متر مکعب نیز به ذخایر استان افزوده شده است.

حیدری در پایان با بیان اینکه بیش از یک سوم اعتبارات سال جاری استان به بخش آب اختصاص یافته است، خاطر نشان کرد: با بهره برداری از پروژه های اجرایی مختلف، امسال 90 هزار هکتار به اراضی کشت آبی استان اضافه شده است.