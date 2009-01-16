تعاونیهای راکد گنبد احیاء و به روز رسانی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمزه گرایلو شامگاه پنجشنبه در نشست با شرکتهای تعاونی شهرستان افزود: این شرکتهای تعاونی که از سالهای قبل راکد باقی مانده بودند، در راستای اهداف بخش تعاون و با کمک اعضای تعاونی و انجام اقدامات قانونی در این شرکتها به روزرسانی شدند.

وی همچنین از آغاز کلاسهای آموزشی برای شرکتهای تعاونی در موسسه خصوصی راه دانش این شهرستان خبر داد و گفت: این کلاسها که برای اولین بار در این شهرستان در بخش خصوصی تشکیل شده است.

گرایلو بیان داشت: تعداد 15 شرکت تعاونی در این دوره کلاسها ثبت نام کرده اند که بعد از پایان دوره برای آنها گواهی آموزش صادر خواهد شد.

رئیس اداره تعاون گنبد کاووس بیان داشت: در این دوره ها مباحثی چون آشنایی با قانون و مقررات بخش تعاون، نحوه برگزاری مجمع عمومی و تغییرات سرمایه و ارزیابی سهام در تعاونیها ارایه و آموزش داده می شود.

وی عنوان کرد: این کلاسهای آموزشی به مدت 50 ساعت در این شرستان برگزار می شود.

شهرستان 295 هزار نفری گنبد کاووس در شرق استان گلستان واقع شده است.