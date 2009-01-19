همکاران میراسماعیلی در تیم ملی جودو معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید تمرینات تیم ملی جودو با هدایت آرش میراسماعیلی در حالی هفته گذشته آغاز شد که بر خلاف اعلام قبلی فدراسیون جودو مبنی بر استفاده از مربیان سازنده شهرستانی هیچ مربی به کادر فنی اضافه نشده و مربی جوان تیم ملی به تنهایی وظیفه آماده سازی اردونشینان را برعهده داشت.

اما با پیشنهاد سرمربی تیم ملی و موافقت شورای فنی دو مربی شهرستانی که از سازنده ترین مربیان جودو در سالهای اخیر هستند همکاری خود را با میراسماعیلی در کادر فنی آغاز کردند.

یوسف مهری پور مربی لرستانی که اولین مربی میراسماعیلی هم می باشد، به همراه عباس کریمی زاده مربی ایلامی که جودوکاران متعددی از جمله برادران خسروی نژاد را تربیت کرده است، همکاری خود را در تیم ملی آغاز کردند.

در طول سالهای اخیر این برای اولین باراست که مربی تیم قهرمان مسابقات کشوری برای کمک به کادر فنی تیم ملی دعوت می شود.