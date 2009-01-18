کنترل ساخت و ساز غیرمجاز در گلستان؛ نیازمند توجه ویژه

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بر اساس آمارها بیشترین تخلفات مربوط به ساخت و سازهای غیرقانونی و غیرمجاز در این استان از سوی نهادهای دولتی صوررت گرفته است، در حالی که این دستگاهها باید خود مروج قانون گرایی و قانون مداری باشند.

به اعتقاد شهروندان، متولیان امر به جای تعیین تکلیف و برخورد با بخش خصوصی و اشخاص در زمینه ساخت و ساز غیرمجاز نسبت به جلوگیری از اقدام بخش های دولتی در این زمینه، تدابیر ویژه ای اتخاذ کنند.

آنها تاکید کردند: اگر قانونی تصویب و اجرا می شود باید نسبت به همه بخش ها اعم از دولتی و خصوصی یکسان اعمال و اجرا شود و مسئولان و دستگاههای اجرایی قبل از برخورد با سازندگان غیرمجاز بنا، خود در این زمینه تخلف نکنند.

طبق آمار فقط شش هزار مترمربع ساخت و ساز غیرقانونی و غیرمجاز توسط یک ارگان دولتی در شهرستان گرگان انجام شده است.

بخشدار مرکزی مینودشت گفت: دهیاران برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز بر فرایند ساخت و سازها باید در منطقه نظارت بیشتری داشته باشند.

محمد تقی قزلسلو افزود: کاهش ساخت و سازهای غیرمجاز و مبارزه و برخورد با تغییر کاربری اراضی مستلزم نظارت اصولی و بیشتر است.

وی اظهار داشت: دهیاران باید در تفکیک اراضی، صدور مجوز و پروانه ساخت موازین قانونی را رعایت کنند و باید کاربری اراضی منطقه حفظ شود و باید افراد برای هرگونه ساخت و ساز از مراجع مربوط استعلام کنند و اصول ساخت و سازها را رعایت کنند.

بخشدار مرکزی مینودشت بیان داشت: در فرآیند جدید صدور پروانه‌های ساختمانی در روستاها، دهیاران نقش محوری دارند و نظارت بر ساخت و سازها از مهمترین وظایف است.

نائب رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر گرگان گفت: شش هزار مترمربع ساخت و ساز غیرمجاز و غیرقانونی در یک بخش نظامی در گرگان انجام شده است.



عبدالرضا چراغعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این تخلف درحالی صورت می گیرد که سازمانها و دستگاه هایی که خود باید مروج قانون و قانونمداری باشند، حجم زیادی از تخلفات را به خود اختصاص داده اند.

وی اظهار داشت: نکته قابل توجه در بروز این مسئله استفاده از برخی امکانات دولتی از جمله سهمیه سیمان به نرخ دولتی برای ساخت و ساز غیرمجاز است، درحالی که سیمان به افراد و دستگاههای خصوصی با شرایط خاص ارائه می شود.

این عضو شورای شهر گرگان بیان داشت: بخش دیگری از ساخت و سازهای غیرمجاز مربوط به صدا و سیمای گلستان است که باید برای برخورد با تخلفات دستگاه اداری و دولتی نیز برنامه جامعی اتخاذ شود.

قاسم حاجی محمدی عضو دیگر شورای شهرگرگان به خبرنگار مهر افزود: ساخت و ساز غیرمجاز و غیرقانونی در مناطق مختلف شهری به معضلی جدی در این منطقه تبدیل شده که برای مقابله با آن به راهکاری اساسی نیاز است.

وی اظهار داشت: تفکیک های غیرقانونی و تغییر غیرمجاز اراضی و ساخت و ساز در کوچه ها و معابر تنگ و بدون توجه به قوانین و مقرارات، مشکلاتی را در این منطقه ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین محدود بودن و کم بودن سرانه فضای سبز نیز از دیگر مسائل و موضوعاتی است که افزایش این سرانه نیازمند برنامه ریزی است.

استاندار گلستان با اشاره به ساخت و ساز غیرمجاز در برخی مناطق استان بر لزوم تدوین قوانین و ضوابط خاص برای مقابله با این روند روبه رشد تاکید کرد و افزود: اکنون در حال تدوین ضوابط مشخصی برای مقابله با این روند هستیم که این ضوابط پس از تدوین به تمامی دستگاههای مربوط ارائه می شود.

یحی محمودزاده اظهار داشت: طبق این ضوابط همه دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در حیطه و محدوده اجرایی خود جلوگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، شورای حفاظت توسط دادگستری و برخی دستگاههای اجرایی تدوین شده و تاکنون نسبت به تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در برخی مناطق استان اقدام کرده است.

به گفته استاندار گلستان، این شورا تشکیل و شروع به کار کرده و اقدامات خوبی برای مقابله با فرایند ساخت و ساز غیرمجاز در استان انجام داده است و تاکنون ساخت و ساز غیرمجاز در برخی مناطق گردشگری از جمله زیارت تخریب شده است.

وی یادآور شد: نیاز است تا همه متولیان امر دست به دست هم دهند تا با پدیده ساخت و ساز غیرمجاز در استان مقابله شود و در این زمینه به رویکرد جدیدی نیاز است.

به هر حال ساخت و سازهای غیرمجاز می تواند تبعات منفی گسترده ای برای شهرها در پی داشته باشد و اگر مسئولان اقدامات جدی در این زمینه نکنند به طور قطع در آینده ای نه چندان دور با معضلات جدی در شهرسازی مواجه می شوند و البته طبیعی است که در این زمینه ابتدا باید از خود شروع کنند.