عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به انتقاد بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد از اقدامات وحشیانه این رژیم در نوار غزه، کشتار مردم بی دفاع این منطقه را توجیه کرد.



- یک عضو جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)، پیشنهاد آتش بس یک ساله با رژیم صهیونیستی به شرط عقب نشینی و پایان محاصره غزه را ارائه کرد.



- باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا بر اصلاح سیستم بهداشت و ارتقای امنیت اجتماعی تاکید کرد.



- جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا عالی ترین نشان شهروندی آمریکا را به رایان کروکر سفیر این کشور درعراق داد.



- ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به حملات همه جانبه خود به مناطق مسکونی نوار غزه ادامه می دهد؛شمار شهدای فلسطینی از زمان آغاز تجاوزگری این رژیم در هفتم دی تا کنون به 1090 نفر و شمار مجروحان به بیش از 5080 نفر رسید.



- کاندولیزا رایس مدعی شد سیاست خارجی آمریکا در هشت سال گذشته، اصول آزادی و حقوق بشر را توسعه داده است.



- دیده بان حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار توقف حملات هوایی و کشتار غیرنظامیان در افغانستان شد.



- مورگان چانگیرای رهبر مخالفان دولت زیمبابوه از دیدار با رابرت موگابه رئیس جمهوری این کشور در هفته آینده با هدف بررسی راههای تقسیم قدرت خبر داد.



- جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خداحافظی خود بر ضرورت ادامه سیاست حمله پیشگیرانه در این کشور تاکید کرد.

- مصر در حالی مدعی شد که موافقت رژیم اسرائیل را با طرح خود درباره توقف جنگ علیه غزه به دست آورده است که این رژیم اشغالگر حملات وحشیانه خود به مناطق مختلف نوار غزه را تشدید کرده است.

- دیوید میلی باند وزیر امور خارجه انگلیس دربمبئی هند از سیاست جنگ علیه تروریسم کاخ سفید انتقاد کرد.

- خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) تاکید کرد حماس هرگز هیچ طرحی را که تضمین کننده توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی و عقب نشینی نظامیان این رژیم از نوار غزه و پایان محاصره و بازگشایی گذرگاهها نباشد، نخواهد پذیرفت.

- سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در پایان نشست فوق العاده خود در ریاض حمایت خود را از بررسی اوضاع غزه در جریان نشست اقتصادی کشورهای عربی در کویت در دوشنبه آینده اعلام کردند.



- شبکه ای بی سی آمریکا از بیمار بودن اسامه بن لادن سرکرده شبکه تروریستی القاعده خبر داد.

- زیپی لیونی وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی برای امضای توافقنامه ای درباره آنچه توقف قاچاق سلاح میان مصر و نوارغزه اعلام کرد، به واشنگتن می رود.

- بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بر ضرورت فشار بر رژیم صهیونیستی برای متوقف کردن حملات مستمر خود به نوارغزه تاکید کرد.