توافق جدید گازی ایران و ترکمنستان

حسین نقره کار شیرازی در گفتگو با مهر با بیان این موضوع که شرکت های نفت و گاز ایران از سابقه همکاری طولانی مدتی در کشور ترکمنستان برخوردار هستند، گفت: ترکمن ها به نیروی انسانی و توان کار ایرانی ها در زمینه صنایع نفت و گاز اعتقاد دارند.

وی با تاکید بر این موضوع که هزینه های پیشنهاد شده از سوی ایران برای اجرای طرح و پروژه های نفت و گاز ترکمنستان در مقایسه با سایر شرکت ها بسیار اقتصادی تر است، تبیین کرد: با پیشنهاد ترکمنستان، ایران میدان گازی دولت آباد این کشور را توسعه خواهد داد.

نقره کار شیرازی در پاسخ به این سئوال مهر که آیا توسعه میدان دولت آباد یکی از شروط تمدید قرارداد واردات گاز ترکمنستان بوده است؟ پاسخ داد: یکی از سیاست های وزارت نفت انجام پروژه های مشترک در زمینه های نفت، گاز و پتروشیمی با کشورهای همسایه است.

معاون وزیر نفت ادامه داد: از این رو برای انجام طراحی، ساخت خطوط انتقال نفت و گاز، ایستگاه های تقویت فشار، پالایشگاه سازی و جداسازی مایعات از گاز و تبدیل آن به سایر محصولات پتروشیمی آمادگی خود را به سایر کشورها اعلام کرده ایم.

به گزارش مهر، در رابطه با تمدید قرارداد واردات گاز از ترکمنستان گفته می شود مقامات دو کشور برای سرمایه گذاری در میدان گازی " یولاتان" به توافق رسیده اند.

گفتنی است، میدان گاز ترش یولاتان در 150 کیلومتری منطقه سرخس خراسان قرار گرفته است.

