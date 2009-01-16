تیم ملی با 20 درصد تغییر به مصاف کره می رود / کمبودی مشاهده نکردم

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از برتری 6 بر صفر تیمش مقابل سنگاپور با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: تیم ما خیلی خوب بازی کرد و هم تیم سنگاپور تیمی نبود که بتواند مقابل تیم پرقدرت ایران مقاومت کند. تیم سنگاپور از دقیقه یک در محوطه جریمه خود تجمع کرده بود و به بازیکنان ما فرصت نمی داد به دروازه این تیم نزدیک شوند.

وی ادامه داد: در این شرایط بازیکنان تیم ملی با ارسال پاس های عرضی به دفاع تیم حریف فرصت می دانند که در زمین خود تجمع کنند و اجازه ایجاد موقعیت به بازیکنان تیم ایران نمی دادند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: در بین دو نیمه به بازیکنان گوشزد کردم که از دادن پاسهای عرضی خودداری کرده و پاسهای عمقی بدهند که همین مسئله دفاع فشرده تیم سنگاپور را گشود.

دایی خاطرنشان کرد: فکر می کنم اگر داور در دقایقی ابتدایی مسابقه به سود تیم ما اعلام پنالتی می کرد و از خطایی که روی غلامرضا رضایی شد به سادگی نمی گذشت حتی می توانستیم تیم 11 نفره سنگاپور را هم با اختلاف زیاد شکست دهیم.

وی روند صعودی این تیم را محسوس خواند و گفت: تیم ملی روز به روز بهتر می شود . کار تیمی بازیکنان و هماهنگی آنها روز به روز بیشتر می شود. در تیم ملی کارهای ترکیبی خوبی می بینیم که مایه امیدواری است. با این حال اعتقاد دارم بازیکنان تیمم احتیاج به زمان دارند چرا که می توانند به مراتب بهتر از این بازی کنند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با اشاره به تاکتیک تیم ملی فوتبال کشورمان در دیدار مقابل سنگاپور افزود: در این بازی با سیستم 2-4-4 بازی می کردیم که در دقایق پایانی با ورود سیدصالحی به زمین، این سیستم به 3-4-3 تغییر کرد.

خبرنگاری از دایی در خصوص حضور همزمان حسین کعبی و مجید غلام نژاد در ترکیب تیم ملی سئوال کرد و وی در پاسخ گفت: تمامی بازیکنان تیم من می توانند در پست های مختلف بازی کنند. در این بازی نیز از وجود کعبی در پست دفاع راست استفاده کردم و مجید غلام نژاد در پست هافبک راست مقابل او بازی می کرد. غلام نژاد بازیکنی است که توانایی بازی در پست های مختلف را دارد. در تیم سایپا حتی از وجود او در پست مهاجم نیز استفاده کرده بودم.

دایی بازی کریم باقری مقابل سنگاپور را ستود و گفت: جایگاه کریم در تیم ملی مشخص است. او در بازگشت دوباره به تیم ملی از بهترین بازیکنان تیم بود. او در بازیهای آینده تیم ملی نیز یکی از بازیکنان ثابت تیم ملی خواهد بود. از آنجایی که کریم میل به بازی تهاجمی دارد بازیکنی که در پست هافبک دفاعی بازی خواهد کرد پشت او و مقابل مدافعان بازی خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه بهترین نفرات را برای بازی با کره جنوبی انتخاب خواهد کرد در خصوص بازی مقابل سنگاپور گفت: این یک بازی رسمی و تدارکاتی خوب برای ما بود. بازیکنان در این مسابقه هر آنچه را که خواسته بودم در زمین پیدا کردند و نمایش قابل قبولی داشتند.

استقبال اندک تماشاگران از بازیهای تیم ملی پرسش دیگر خبرنگاران از دایی بود که وی در پاسخ به سئوال آنها گفت: مطمئنم تماشاگران برای بازی مقابل کره جنوبی به ورزشگاه می آیند. فوتبال دوستان ایرانی به حساسیت بازی نگاه می کنند. آنها به خوبی می دانند بازی مقابل کره جنوبی حیثیتی است و می تواند راه صعود تیم ملی به جام جهانی را هموار کند به همین خاطر در بازی با کره جنوبی حضوری پررنگ در ورزشگاه خواهند داشت. در این بین وظیفه شما (رسانه ها) این است که با تبلیغات گسترده تماشاگران را به حضور در ورزشگاه تشویق و ترغیب کنید.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان تماشاگران را یکی از پتانسیل های تیم ملی خواند وگفت: ما باید از این پتانسیل به نحو احسن استفاده کنیم. برگزاری بازی در شهرستانها می تواند به ما کمک کند که از این پتانسیل به خوبی بهره مند شویم اما متاسفانه در شهرستانها زمین مناسبی برای برگزاری بازی وجود ندارد.

دایی در خصوص شرایط حال حاضر تیم ملی گفت: برگزاری بازی های دوستانه برای هر تیمی لازم است چرا که باعث می شود شناخت بیشتر در تیم ایجاد شده و بازیکنان به خودباوری برسند. نتیجه اردوی اسپانیا و بازی های دوستانه عمان را امروز دیدیم.

وی افزود: در تیم ملی بازیکنانی حضور دارند که نمی توان به سادگی از کنار آنها گذشت. البته تیم ملی بازیکنانی شاغل در لیگ های اروپایی دارد که نمی توانیم از وجود آنها چشم پوشی کنیم. با حضور آنها تغییرات زیادی در ترکیب تیم اعمال نمی شود و شاید تیم ملی 20 درصد برای بازی مقابل کره جنوبی تغییر کند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان تصریح کرد: من پیش از سفر به سوئیس برنامه های آماده سازی تیم ملی را با دستیارانم هماهنگ کردم و برنامه های تمرینی را با هم نوشتیم. به عقیده من در این چند روز تیم ملی به خوبی آماده بازی مقابل سنگاپور شد و هیچ کمبودی مشاهده نکردم.

دایی در پایان اظهار داشت: من باید به عنوان یکی از اعضای کمیته فنی فیفا در نشست این کمیته حضور می یافتم. حضور من برای فوتبال ایران بسیار مهم و با ارزش است و در آینده می تواند به فوتبال کشور کمک کند.