کاهش بودجه میلیاردی خدمات پزشکی و کنترل دوپینگ/ خارجی ها بیمه نمی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته پزشکی ستاد برگزاری دومین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی برای ارائه خدمات به شرکت کنندگان در این مسابقات و پوشش واحدهای مربوط به امور پزشکی، بیمه، درمان، بهداشت و تغذیه، توانبخشی، کنترل دوپینگ، برنامه ریزی و ستادی و انتشارات و آموزش مبلغی معادل 6 میلیارد و 292 میلیون و 901 هزار و 120 تومان پیش بینی کرده است.

اما در پایان نشست ریاست این کمیته با حسن میرزاآقابیک دبیر اجرایی ستاد برگزاری دومین دوره بازی های کشورهای اسلامی که هفته گذشته برگزار شد بخش قابل توجهی از این مبلغ حذف شد.

دکترکرم الله علیمرادی که از سوی رئیس سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک به عنوان رئیس کمیته پزشکی این مسابقات منصوب شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: پس از بررسی دوباره برنامه‌های پزشکی مورد نظر و حذف موارد غیر ضروری حدود 5/2 تا 3 میلیارد تومان از بودجه پیش بینی شده حذف شد. البته کاهش اعتبار هیچ خللی در فعالیت‌های کمیته پزشکی ایجاد نخواهد کرد. خصوصا اینکه یک شرکت خارجی به نام "تکنو جیم" به عنوان اسپانسر، بخشی از تجهیزات مورد نیاز را تهیه می کند.

بیمه بازی‌ها شامل حال خارجی‌ها نمی شود

وی افزود: یکی از موارد حذف شده از فهرست خدمات پزشکی و کنترل دوپینگ دومین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی مربوط به بیمه ورزشکاران خارجی شرکت کننده است که حدود 4000 نفر هستند. بازیکنان و مربیان تیم‌های خارجی معمولا دارای بیمه نامه ورزشی از کشور خود هستند که در میادین برون مرزی هم می توانند از خدمات آن استفاده کنند. پس نیازی نیست که ایران به عنوان میزبان بازی‌های کشورهای اسلامی برای بیمه خارجی‌ها هزینه کند.

ورزشکاران داخلی با دو بیمه، کاملا ایمن می شوند

رئیس کمیته پزشکی دومین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی از در نظر گرفته شدن دو نوع بیمه برای ورزشکاران داخلی حاضر در این بازی‌های خبر داد و تصریح کرد: "بیمه حوادث ورزشی" تنها در صورت بروز حادثه به هنگام برگزاری مسابقه قابل استفاده است. علاوه بر این، "بیمه حوادث غیر مترقبه" نیز برای ورزشکاران کشورمان در نظر گرفته‌ایم تا در صورت بروز حادثه در خارج از میدان رقابت بتوانند از آن استفاده کنند.

تماشاگران هم بیمه می شوند

وی تاکید کرد: بیمه حوادث غیرمترقبه شامل حال تماشاگران حاضر در محل برگزاری دیدارهای مسابقات کشورهای اسلامی هم می شود. در صورتی که تماشاگران بنا به دلیلی در محل برگزاری بازی‌ها دچار آسیب دیدگی شوند می توانند از خدمات این بیمه نامه استفاده کنند.

انعقاد قرارداد با 16 بیمارستان دولتی و خصوصی

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با اشاره به انعقاد قرارداد با 16 بیمارستان دولتی و خصوصی اظهارداشت: بیمارستان های دولتی امام خمینی، رسول اکرم (ص)، اختر، شفا، فیروزگر، شریعتی، مصطفی خمینی، بقیه الله، ولی عصر، فجر ارتش و همچنین بیمارستان‌های خصوصی آتیه، ایرانشهر، رسالت، پارسیان، کسری و مهر به همراه کلینیک‌های آذر و سینا شمیران در طول برگزاری بازی‌های کشورهای اسلامی به صورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات به آسیب دیدگان هستند. ضمن اینکه برای رادیولوژی و MRI نیز واحد مشخصی در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه بودجه خدمات پزشکی و کنترل دوپینگ دومین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی کاهش یافته است اما این موضوع مانع از اجرای پروسه کنترل، مدیریت و مبارزه با دوپینگ در جریان این رقابت‌ها نمی شود. اگرچه این پروسه به گستردگی برنامه اجرا شده برای بازی‌های المپیک 2008 پکن نیست.

اعتبار 300 میلیون تومانی برای کنترل دوپینگ

مدیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) از اختصاص بودجه 300 میلیون تومانی در بخش کنترل دوپینگ بازی‌های کشورهای اسلامی خبر داد و خاطرنشان کرد: از زمان استقرار تیم‌ها در محل برگزاری بازی‌ها کار نمونه گیری از ورزشکاران آنها آغاز می شود و تا پایان رقابت‌ها ادامه خواهد داشت. البته از آنجا که حساسیت این رقابت‌ها به اندازه مسابقات آسیایی و بازی‌های المپیک نیست، کار نمونه گیری از ورزشکاران مسابقات تهران به گسترگی این دو رویداد آسیایی و جهانی نخواهد بود. با این حال طبق پیش بینی‌ها درجریان این رقابت ها 400 تا 500 تست دوپینگ گرفته خواهد شد.

تمام مدال آوران تست دوپینگ می دهند

علیمرادی تاکید کرد: تمام ورزشکارانی که در رشته‌های انفرادی موفق به کسب مدال شوند ملزم به شرکت در پروسه نمونه گیری هستند. اما در مورد رشته‌هایی تیمی، تنها از برخی بازیکنان تیم‌های اول تا سوم تست دوپینگ گرفته می شود. ضمن اینکه در جریان برگزاری مسابقات هم نمونه گیری به صورت "رندوم" انجام می شود.

انجام تست دوپینگ در هتل

وی با اشاره به محل انجام نمونه گیری‌ها افزود: ورزشکاران شرکت کننده در بازی‌های کشورهای اسلامی در خارج از محل بازی و تمرین از انجام تست دوپینگ ایمن نیستند. این احتمال وجود دارد برای نمونه گیری از آنها به محل هتل اقامت‌شان هم سرکشی کنیم.

دریافت نتایج نمونه گیری‌ها در کمتر از 48 ساعت

رئیس کمیته پزشکی ستاد برگزاری دومین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی با اشاره به انعقاد قراردادی ویژه با آزمایشگاه کلن برای رسیدگی سریع و اورژانسی به نمونه‌های ارسالی اظهارداشت: بر طبق این قرارداد پزشکان و متخصصان آلمانی مجبور می شوند همانند مسابقات آسیایی دوحه قطر و بازی‌های المپیک 2008 پکن نتایج تست‌های ارسالی را حداکثر 48 ساعت پس از دریافت به ایران اعلام کنند. ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) محل دریافت نتایج است.

دوپینگی‌ها از نگهداری مدال محروم می شوند

مدیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ تاکید کرد: در صورتی که نتیجه آزمایش ورزشکاری مثبت اعلام شود، طبق قوانین آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ با وی برخورد می شود. بر این اساس دراولین اقدام مدال بازیکن متخلف پس گرفته می شود، مراتب به فدراسیون داخلی و جهانی مربوطه اعلام می شود و در صورتی که ورزشکار خاطی ایرانی باشد برای اعلام محرومیت های وی تشکیل جلسه می دهیم.

نمایندگان نهادهای بین المللی بر کار کنترل دوپینگ نظارت می کنند

رئیس فدارسیون پزشکی ورزشی به دعوت از نمایندگان نهادهای آسیایی و اروپایی به منظور قانونمند تر شدن اجرای برنامه کنترل دوپینگ بازی‌های کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت: طبق توافق با دبیر اجرایی ستاد قرار شده تا نمایندگان آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا)، فدراسیون جهانی پزشکی (FIMS)، کنفدراسیون پزشکی آسیا (AFSM)، شورای بازیی‌های آسیایی (OCM) و شورای همبستگی کشورهای اسلامی به هنگام برگزای این دوره از رقابت‌ها از سه شهر میزبان (تهران، اصفهان و مشهد) سرکشی کرده و بر کار نمونه گیری و کنترل دوپینگ نظارت کنند. حتی افسر وادا این اجازه را دارد تا شخصا برای تست دوپینگ اقدام کند. البته هنوز به صورت مکتوب از نماینده این نهادها دعوت نکرده ایم.

ممنوعیت برای انجام تست خون

علیمرادی با تاکید بر اینکه تمام آزمایش های دوپینگ از طریق ادرار انجام می شود، یادآور شد: با وجود اینکه نتایج به دست آمده از طریق تست خون دقیق تر است، در بازی های کشورهای اسلامی از این شیوه استفاده نخواهد شد. هزینه بالا وصرف وقت زیاد برای انجام تست خون دلایل اصلی کنار گذاشتن این شیوه برای کنترل دوپینگ بازی های کشورهای اسلامی است.

چاپ کتاب اطلاعات دوپینگ به سه زبان

رئیس کمیته پزشکی ستاد برگزاری دومین دوره بازی های کشورهای اسلامی در خاتمه خاطرنشان کرد: کتاب ویژه ای به منظور اطلاع رسانی در مورد فهرست داروهای ممنوعه مطابق وسایر قوانین مبارزه با دوپینگ مطابق با تغییرات انجام شده در کد وادا برای سال 2009، دردست تهیه است. این کتاب از زبان فارسی به انگلیسی و عربی ترجمه می شود و پیش از ورود تیم ها به محل برگزاری بازی ها در اختیار آنها قرار داده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی در 23 رشته شامل دو و میدانی (مردان و زنان) شنا، شیرجه، واترپلو، والیبال، بسکتبال، وزنه برداری، تنیس روی میز (مردان و زنان)، تیراندازی (مردان و زنان)، فوتبال به میزبانی تهران، هندبال، تکواندو (مردان و زنان)، کاراته (مردان و زنان)، شمشیربازی (مردان و زنان) به میزبانی اصفهان و رشته‌های کشتی آزاد و فرنگی، جودو به میزبانی مشهد و همچنین جانبازان و معلولین شامل فوتبال کم توانان ذهنی، تنیس روی میز، تیراندازی، والیبال نشسته، بسکتبال با ویلچر به میزبانی تهران برگزارخواهد شد. ضمن اینکه در این دوره مسابقات رشته باستانی در مشهد برگزارمی شود اما مدال‌های این رشته در رده بندی نهایی و جدول مدالها محاسبه نخواهد شد.

نخستین دوره بازی های کشورهای اسلامی در عربستان برگزار شد. پیش بینی شده است در مسابقات ایران که پائیز سال آینده برگزار می شود 57 کشور حضور داشته باشند.