سیاست جنگ پیشگیرانه ادامه یابد/ تروریسم همچنان یک خطر است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، جرج بوش در نطق خداحافظی خود در روز پنجشنبه با یادآوری گذشت هفت سال از حادثه 11 سپتامبر، تروریسم را همچنان خطری برای امنیت ملی ایالات متحده عنوان کرد.

وی، با فراموش کردن رنج میلیونها افغان، عراقی و فلسطینی که به سبب سیاستهای جنگ طلبانه آمریکا و جانبداری آشکار این کشور به ویژه از رژیم غاصب اسرائیل آواره شده و عزیزان خود را از دست داده اند، مدعی شد: آمریکا تنها کشوری است که توانایی پرچمداری آزادی و دموکراسی را در جهان دارد!

شایان ذکر است در سایه دموکراسی و آزادی مورد نظر بوش، همچنان حملات رژیم صهیونیستی به مردم بیگناه غزه ادامه دارد و تاکنون بیش از هزار وصد فلسطینی از جمله صدها زن و کودک در این منطقه قتل عام شده اند و این جنایات وحشیانه نه تنها احساسات بوش و دیگر مدعیان دفاع از حقوق بشر را جریحه دار نکرده که حتی آشکارا به حمایت از اقدامات ددمنشانه می پردازند.



