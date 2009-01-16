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۲۷ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۴۱

شرح فارسی الاسفار الاربعه ملاصدرا منتشر شد

شرح فارسی الاسفار الاربعه ملاصدرا منتشر شد

جلد اول شرح فارسی الاسفار الاربعه ملاصدرا تألیف استاد حسن زاده آملی از سوی مؤسسه بوستان کتاب منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الاسفار الاربعه، مهم‌ترین اثر فیلسوف بزرگ اسلامی، صدرالمتألهین است که در آن، اندیشه‌های عمیق فلسفی خود را به نگارش درآورد و اصول و ارکانِ «حکمت متعالیه» را پی‌افکند.

این کتاب از همان آغاز تألیف، مورد توجه اهل‌اندیشه و فلسفه قرار گرفت و درحلقه‌های درس و بحث و مباحثه به عنوان متن درسی با استقبال شگفتی روبه رو شد. از آن زمان تاکنون، فیلسوفان و عالمان اسلامی شرح‌های متعددی بر این کتاب نوشته‌اند یکی از این فیلسوفان معاصر،علامه آیة الله حسن‌زاده آملی است که با تبحّر کامل در فلسفه و عرفان اسلامی و چیره‌دستی در تبیینِ حکمت متعالیه و تأمل و بحث و تحقیق و تشکیل حلقه‌های درسیِ‌چندین ساله، کتاب «اسفار» را شرح کرده است.

اثر حاضر شرح فارسیِ آن است که برای شاگردان تدریس شده و مؤسسه بوستان کتاب پس از ویرایش دقیق و تبدیل زبان گفتار به نوشتار آن را به شکل کنونی در جلدهای متعدد عرضه کرده است.

کد مطلب 817298

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