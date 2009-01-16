تاکید قالیباف بر توجه به مسائل فنی، اقتصادی و ایمنی در نورپردازی شهری

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمد باقر قالیباف شب گذشته در بازدید از نخستین همایش و نمایشگاه بین الملی نورپردازی شهری که در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی شهرداری تهران برگزار شد با اشاره به این که سعی داریم شهرداری را از نهادی خدماتی به نهادی اجتماعی تبدیل کنیم گفت : درشهرداری به سه حوزه فعالیت اقتصادی و خدماتی، اوقات فراغت و آسایش شهروندان و همچنین تربیت و آموزش توجه داریم و معتقدیم شهرداری علاوه بر مادیات باید به معنویت و سلامت روحی و جسمی شهروندان توجه داشته باشد.

وی افزود: تهران شهری لجام گسیخته و دارای انباشتگی زیاد کار از گذشته است و باید سعی کنیم تا بدون این که خود را با عملکرد خودمان در سالهای گذشته مقایسه کنیم به استانداردها نزدیک شویم و به پیشرفت سایر نقاط جهان توجه داشته باشیم .

قالیباف با بیان این که کم نوری موجب آسیبهایی در شهر می شود خاطرنشان کرد: تهران شهر تاریکی است و در این زمینه دچار اشکال است، اما شب با همه تاریکیهای خود جذابیتهایی دارد و نباید سعی کنیم تا همه تاریکیها را از بین ببریم و یا به هر سبکی تهران را روشن کنیم و باید برای این کار به زیبایی شهر، امنیت و آسایش و شادابی که باید فراهم شود توجه کنیم .

شهردار تهران با اشاره به این که در موضوع نورپردازی شهری باید به مسائلی مانند صرفه جویی اقتصادی ، فنی و ایمنی توجه و ملزومات آن را در شهر فراهم کنیم افزود : ترکیب چهار عنصر نور، سنگ، شیشه و آب بهترین زیباییها را ایجاد می کند و امیدوارم که اندیشمندان و طراحان کشور بتوانند با ترکیب این عناصر شهری با بهترین زیباییها را خلق کنند.

وی خاطرنشان کرد : در شهری که مردم دارای فشارهای ترافیکی، اقتصادی ، آلودگی هوا و صدا هستند باید کاری کنیم تا در دقایقی که فرصت دارند رفاه و آسایش آنان تامین شود.