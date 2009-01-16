سقف دومین مخزن اتیلن مایع پتروشیمی مروارید نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه صفرعلی بابایی ظهر امروز با اعلام این خبر در جمع شماری از خبرنگاران گفت: عملیات نصب این سقف 260 تنی محدب با فشار هوای تولید شده توسط شش دمنده جت کمپرسور از درون مخزن به بالا انجام شد.

وی افزود: در پتروشیمی مروارید دو مخزن با مجموع ظرفیت 40 هزار متر مکعب برای ذخیره اتیلن مایع تعبیه شده است که هر یک از آنها بیش از 20 متر ارتفاع دارد. واحد اتیلن مجتمع پتروشیمی مروارید ابتدا با تولید سالانه 500 هزار تن اتیلن به عنوان اولین تامین کننده خوراک خط لوله اتیلن غرب محسوب می شود.

این واحد پس از راه اندازی پتروشیمی کاویان، 340 هزار تن از اتیلن تولیدی خود را صرف تولید اتیلن گلایکول (MEG) خواهد کرد.

این مجتمع ظرفیت تولید 500 هزار تن منو اتیلن گلایکول(MEG) ، پنجاه هزار تن دی اتیلن گلایکول(DEG) و سه هزار تن تری اتیلن گلایکول (TEG) را دارد. ایجاد اشتغال و انتقال دانش فنی، بهره برداری از توانمندی های داخل کشور، صرفه اقتصادی، ارز آوری و تأمین خوراک خط لوله اتیلن غرب از اهداف اصلی این طرح است.

شرکت پتروشیمی مروارید مجری طرح الفین پنجم است که از طرح‌های مصوب برنامه پنج ساله سوم توسعه کشور و شامل واحد اتیلن 500 هزارتنی، واحد ام.ای.جی 500 هزار تنی و یوتیلیتی شامل آبگیر و سیستم نیتروژن و هوا، همچنین مسائل جانبی فلز، دفع پساب‌ها و نیروگاه‌ها است.