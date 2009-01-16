داوران جشنواره هنر آسمانی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره در رشتههای داستان، شعر، نثر ادبی، طنز، فیلمنامه و نمایشنامه نویسی، فیلم و پژوهش برگزار میشود.
در رشته داستان این جشنواره 222 اثر از سوی فضلا و طلاب حوزههای علمیه به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.
همچنین در رشته شعر نیز محمدعلی مجاهدی، ذکریا اخلاقی، بیژن ارژن، عباس عبادی و عبدالحمید سعیدی راد 614 اثر را داوری میکنند و برگزیدگان این رشته را 10 بهمن ماه درمراسم اختتامیه جشنواره معرفی می شوند.
این جشنواره را حوزه هنری، مرکز پژوهشهای صدا و سیما و دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم برگزار میکنند.
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