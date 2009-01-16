26 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، 26 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتسال کشورمان باید ساعت 10 صبح روز پنجم بهمن ماه در سالن سرپوشیده کمپ تیم‌های ملی خود را به مربیان این تیم معرفی کنند.

- اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتسال کشورمان به شرح زیر است:

محمدگل‌زاده، مهدی عبدالهی، اسماعیل عظیمی و علی عبدالهی (پوشینه بافت قزوین)، مجید رئیسی، مهرداد جابری و محمد قاسمی (فولادماهان اصفهان)، عمار مسافر و سیدامیر کشور (شهید منصوری قرچک)، جاسم سلطانی و مجید زارعی (فولادگستر کوثر)، مجید تیکدری‌نژاد و حسین سلطانی (تام ایران خودرو)، حسین عظیمی و حسین طیبی (علم و ادب مشهد)، آرش نعمت الهی و علی امیری (ارژن فارس)، حسین مهدوی نیا (استقلال تهران)، علیرضا صمیمی (صدرا شیراز)، سیدعلی کیایی (مقاومت شهرکرد)، علی رهنما (ارم کیش قم)، موسی حسندوست (شهرآفتاب تهران)، احمد اسماعیل پور (زرسیم ساوه)، مهرداد صادقی (دانشگاه آزاد)، شهرام شریف زاده (پتروشیمی تبریز) و محمود لطفی (راه ساری).



