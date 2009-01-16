به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره تئاتر فجر اعلام کرد با توافق حسین مسافرآستانه دبیر بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر و سهراب میرفخرایی معاون شرکت بیمه نوین، کلیه شرکتکنندگان و تماشاگران جشنواره تئاتر فجر امسال بیمه میشوند. این بیمه برای سرمایه و نقص عضو تا سقف دو میلیون تومان و هزینه پزشکی ناشی از حادثه تا سقف 100 هزار تومان خواهد بود.
همچنین بر اساس تفاهمنامه میان جشنواره تئاتر فجر و بیمه نوین، پرویز پورحسینی، هما روستا، منصور براهیمی و رضا صابری که قرار است در مراسم اختتامیه تئاتر فجر مورد تجلیل قرار گیرند نیز از طریق بیمه نوین بیمه عمر شدهاند. مدت تفاهمنامه جشنواره تئاتر فجر و بیمه نوین از دو تا 11 بهمنماه 87 خواهد بود.
بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از دوم تا یازدهم بهمنماه در تهران برگزار میشود.
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