مردم تا ابد رژیم صهیونیستی را در زمره جانیان می دانند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، علی اکبر اسحاق زاده ظهر امروز در آیین عبادی، سیاسی نماز جمعه بجنورد افزود: آنچه امروز در غزه می گذرد وحشیگری، آدمکشی و کشتار کودکان و زنان بی گناه و بی پناه است.

وی تصریح کرد: چرا در کشورهای عربی گوش‌ها کر و چشم‌ها کورشده است. ظاهرا اعراب نشسته اند تا بچه ها، زنان و کودکان را بکشند و اامکانات اولیه و حتی دارو و درمان را از آنان منع کنند.

وی گفت: ای مردم حال باور کردید که بچه شیرخواره امام حسین (ع) را کشته‌اند و اهل بیت (ع) او را شکنجه کرده‌اند،من چه بگویم به شما، ای کسانی که به حرف‌های من گوش می‌دهید، اگر دلتان نسوزد و حرفی نزنید مسئولیت دارید.

و‌ی‌ ‌اظ‍ه‍‍ار د‌اش‍ت‌: رژی‍م‌ ص‍‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍ت‍‍ی‌ ت‍‍ه‍دی‍د‌ات‌ خ‍ود م‍ب‍ن‍‍ی‌ ب‍ر ح‍م‍ل‍ه‌ ب‍ه‌ ‌غ‍زه‌ ر‌ا در پ‍‍ی‌ س‍ک‍وت‌ م‍رگ‍ب‍‍ار م‍ج‍‍ام‍‍ع‌ ب‍ی‍ن‌ ‌ال‍م‍ل‍ل‍‍ی‌ ب‍ه‌ وی‍ژه‌ ک‍ش‍ور‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ع‍رب‍‍ی‌ ‌ع‍م‍ل‍‍ی‌ س‍‍اخ‍ته است.

و‌ی‌ در ب‍خ‍ش‌ دی‍گ‍ر‌ی‌ ‌از س‍خ‍ن‍‍ان‌ خ‍ود گ‍ف‍ت‌: دش‍م‍ن‍‍ان‌ ‌اس‍لام‌ ب‍‍ا ر‌اه‌ ‌ان‍د‌اخ‍ت‍ن‌ ن‍‍ات‍و‌ی‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ، ت‍ف‍رق‍ه‌ ‌اف‍ک‍ن‍‍ی‌ و ‌ای‍ج‍‍اد ف‍رق‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ دی‍ن‍‍ی‌ در ص‍دد ت‍‍ه‍‍اج‍م‌ ب‍ه‌ ‌ارزش‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ‌اس‍لام‌ و ش‍ی‍‍ع‍ی‍‍ان‌ ‌ه‍س‍ت‍ن‍د.

امام جمعه موقت بجنورد ،از مردم مصر خواست که به هر ترتیبی که می توانند به میدان حمایت از مردم بی پناه غزه بیایند و گذرگاه رفح را برای کمک رسانی به مردم این شهر بازکنند.

وی همچنین از مبارزات شهید نواب صفوی یاد کرد.