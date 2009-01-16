حمله اسرائیل به پایگاههای سازمان ملل در غزه قابل دفاع نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، گوردون براون نخست وزیر انگلیس که کشورش حامی تاریخی رژیم صهیونیستی است در اشاره به عمق جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، حمله جنگنده های این رژیم به پناهگاههای سازمان ملل در این منطقه را غیرقابل دفاع اعلام کرد.

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل نیز این اقدام رژیم صهیونیستی را محکوم کرده است اما ایهود اولمرت نخست وزیر این رژیم این اقدامات را دفاع از خود اعلام کرده است.

اولمرت مدعی حضور مبارزان حماس در پایگاههای سازمان ملل در غزه شده است.

با تداوم سکوت بین المللی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی جنگ غزه ادامه داشته و تاکنون 1133 فلسطینی شهید شده اند.