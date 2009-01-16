فساد بیش از اندازه پهلوی باعث ذلت شاه هنگام ترک کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام رسول رضایی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی با اشاره به 26 دی ماه سالروز فرار شاه خائن از میهن گفت: خاندان پهلوی در دوران سلطنت ظالمانه خویش، چیزی جز فقر، بدبختی و چپاول ثروت ملی به ارمغان نگذاشتند.

حجت الاسلام رضایی بیان داشت: در زمان حکومت شاه بر ملت ایران، آزادی فردی و جمعی در کمترین حد نیز وجود نداشت و این حاکمان، استبداد مطلق را به مردم هدیه داده بودند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: سکوت جامعه بین المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل خیانت علیه مردم مظلوم و بی دفاع غزه است.

رضایی عنوان کرد: جای تاسف است که از 58 کشور اسلامی جهان که دارای بیش از یک میلیارد نفر مسلمان است، تنها برخی از کشورهای جرات محکوم کردن این جنایات را دارند.

وی اظهار داشت: دیگر کشورهای اسلامی و مسلمان با سکوت خود نسبت به جنایت اسرائیل در غزه به دنبال چه چیزی هستند و باید این اقدامات را محکوم کنند.

خطیب موقت جمعه گرگان یادآورشد: وی نمازگران را به داشتن تقوای الهی توصیه و تاکید کرد: داشتن تواضع، انصاف، نرم خویی از مهمترین عوامل کسب محبوبیت در میان دلهای مرم است.

وی عنوان کرد: مردمان به عنوان بندگان خدوند اگر بتوانند در سختی ها و ناگواریها، ایمان خود را حفظ کنند، هنر بزرگی از خود بروز داده اند.