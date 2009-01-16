  1. استانها
  2. گلستان
۲۷ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۲۶

حجت الاسلام رضایی:

فساد بیش از اندازه پهلوی باعث ذلت شاه هنگام ترک کشور شد

گرگان - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت گرگان گفت: در دربار پهلوی فساد به حدی بود که عوامل سرنگونی رژیم را تقویت کرد و موجب شد شاه با ذلت تمام از ایران فرار کند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام رسول رضایی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی با اشاره به 26 دی ماه سالروز فرار شاه خائن از میهن گفت: خاندان پهلوی در دوران سلطنت ظالمانه خویش، چیزی جز فقر، بدبختی و چپاول ثروت ملی به ارمغان نگذاشتند.

حجت الاسلام رضایی بیان داشت: در زمان حکومت شاه بر ملت ایران، آزادی فردی و جمعی در کمترین حد نیز وجود نداشت و این حاکمان، استبداد مطلق را به مردم هدیه داده بودند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: سکوت جامعه بین المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل خیانت علیه مردم مظلوم و بی دفاع غزه است.

رضایی عنوان کرد: جای تاسف است که از 58 کشور اسلامی جهان که دارای بیش از یک میلیارد نفر مسلمان است، تنها برخی از کشورهای جرات محکوم کردن این جنایات را دارند.

وی اظهار داشت: دیگر کشورهای اسلامی و مسلمان با سکوت خود نسبت به جنایت اسرائیل در غزه به دنبال چه چیزی هستند و باید این اقدامات را محکوم کنند.

خطیب موقت جمعه گرگان یادآورشد: وی نمازگران را به داشتن تقوای الهی توصیه و تاکید کرد: داشتن تواضع، انصاف، نرم خویی از مهمترین عوامل کسب محبوبیت در میان دلهای مرم است.

وی عنوان کرد: مردمان به عنوان بندگان خدوند اگر بتوانند در سختی ها و ناگواریها، ایمان خود را حفظ کنند، هنر بزرگی از خود بروز داده اند.

کد مطلب 817399

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه