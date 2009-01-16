تفسیر سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد ظهر امروز در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد، اظهار داشت: سیاست های برنامه پنجم توسعه با رویکرد پیشرفت و عدالت در کشور از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است.

حجت الاسلام میرعمادی ضمن تاکید بر ضرورت توجه مسئولان به سیاستهای این برنامه، عنوان کرد: لازم است روشنفکران و اندیشمندان جامعه نیز تفسیر و تشریح اهداف و رویکردهای برنامه پنجم توسعه را در دستور کار قرار داده و در راستای تبیین سیاست های این برنامه تلاش کنند.

وی با اشاره به بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب، دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت و توسعه همه جانبه دانست و بیان داشت: باید همه مسئولان در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز تلاش کرده و راهکارهای موثری را در پیش بگیرند.

تاکید بر ضرورت توجه به اندیشه های امام در برنامه های دهه فجر/ پیام 21 روز مقاومت غزه شکست قطعی اسرائیل است

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین به در پیش بودن ایام الله دهه فجر اشاره کرد و یادآور شد: توجه به برگزاری مراسم های دهه فجر در واقع زنده نگه داشتن ارزش ها و آرمان های انقلاب و اندیشده های ناب امام راحل است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر ضرورت زنده نگه داشتن نام امام خمینی(ره) و استفاده از اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی در برنامه های دهه فجر، خاطر نشان کرد: با توجه به مصادف شدن ایام الله دهه فجر با فجایع غزه باید به بررسی اندیشه های راهگشای امام خمینی پیرامون مسئله فلسطین پرداخت.

وی با اشاره به مقاومت مردم فلسطین و غزه پس از گذشت 21 روز از آغاز حملات رژیم صهیونیستی، یادآور شد: مهم ترین پیام 21 روز مقاومت مردم در غزه برای رژیم اشغالگر قدس شکست قطعی است.

خطیب جمعه خرم آباد ادامه داد: با وجود اینکه رژیم صهیونیستی در یک محدود کوچک اقدام به حمله و ریختن آتش بر سر انسان های بی گناه غزه کرده است ولی نتیجه این نبرد تنها پیروزی حق بر باطل خواهد بود.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه حق همواره ماندنی و باطل همیشه از میان رفتنی خواهد بود، بیان داشت: آنچه امروز روشن و فریاد همه مردم و ملت های آزادی خواه دنیا است این است که مرگ و نابودی در انتظار اسرائیل است.

به گزارش مهر، هفته هوای پاک، ساروز شهادت شهید نواب صفوی و شهید ذوالقدر، نقش عدالت در ابعاد مختلف حرکت اجتماع و سالروز تشکیل شورای آموزش و پرورش از جمله دیگر مباحثی بود که خطیب جمعه خرم آباد در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد به آن پرداخت.

در پایان نماز جمعه این هفته خرم آباد اقشار مختلف مردم این شهرستان به ویژه دانش آموزان در راستای حمایت از مردم بی دفاع غزه راهپیمایی و با سردادن شعارهای "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" انزجار خود را از فجایع غزه اعلام کردند.