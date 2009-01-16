مردم ترکیه خواستار قطع روابط با اسرائیل شدند/ محکومیت همدستی رژیمهای عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، شهر استانبول همچنان شاهد تظاهرات مردمی بر ضد رژیم صهیونیستی است.



هزاران نفر شب گذشته تا نیمه های شب با تجمع در برابر کنسولگری رژیم اشغالگر قدس در این شهر خواستار قطع روابط و همکاری میان ترکیه با اسرائیل و برچیدن کنسولگری این رژیم از ترکیه شدند.



مردم ترکیه فریاد می زدند:"شراره های انتفاضه دیگر نه تنها در غزه بلکه در تمام کشورهای اسلامی شعله ور خواهد شد"؛"همه مردم ترکیه، ارتشهای حماس و قسام هستند."



کشورهای مصر و لیبی نیز شاهد تظاهرات مردمی بر ضد رژیم صهیونیستی بود و شرکت کنندگان تاکید کردند : "طرحهای خائنانه سازشکارانه هرگز سودی برای ملت فلسطین ندارد و اولمرت، لیونی و باراک بهای سنگینی برای خونریزی درغزه خواهند پرداخت."



مردم مصر و لیبی، همدستی بین المللی و عربی برای نابودی مسئله فلسطین و سکوت در جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کردند.



هزاران نفر در جنوب اسپانیا در اعتراض به جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی و سکوت مدعیان دفاع از حقوق بشر دست به تظاهرات زدند.



شهروندان اسپانیایی دوگانگی معیارهای جامعه بین المللی و بی تفاوتی نسبت به کشتار مردم بیگناه غزه و ماشین قتل و ویرانگری رژیم اشغالگر قدس را محکوم کردند.



در این تظاهرات، مردم با سردادن شعارهایی بر ضد رژیم صهیونیستی خواستار فشار کشورهای جهان بر رژیم صهیونیستی برای متوقف کردن نسل کشی درغزه و کمک به مردم بی دفاع این منطقه شدند.



کشورهای دیگر نیز شاهد همبستگی مردمی با مردم بی دفاع غزه است که همچنان زیر آتش سنگین توپخانه ای و جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی قرار دارد.