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۲۷ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۱۹

هفته بیست و دوم لیگ برتر/

توقف ذوب آهن، پیروزی سپاهان و مس / شکست خانگی داماش و راه آهن

توقف ذوب آهن، پیروزی سپاهان و مس / شکست خانگی داماش و راه آهن

نیمه نخست دیدارهای هفته بیست و دوم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور با پیروزی سپاهان، مس کرمان، پاس همدان، مقاومت سپاسی پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور با برگزاری 7 دیدار زیر آغاز شده که نتایج این مسابقات در پایان نیمه نخست به شرح زیر است:

* ابومسلم مشهد صفر - پیکان قزوین صفر

* سپاهان اصفهان یک - سایپا کرج صفر
گل: محرم نویدکیا(22) برای سپاهان

* راه آهن شهرری صفر - پاس همدان یک
گل: محمد غلامی(22) برای پاس همدان

* استقلال اهواز صفر - پیام خراسان صفر

* مس کرمان یک - ملوان بندرانزلی صفر
گل : فراز فاطمی(7) برای مس کرمان

* صبای قم صفر - ذوب آهن اصفهان صفر

* داماش گیلان صفر - مقاومت سپاسی یک
گل: علی نظیف کار(37) برای مقاومت سپاسی

کد مطلب 817422

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