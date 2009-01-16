توقف ذوب آهن، پیروزی سپاهان و مس / شکست خانگی داماش و راه آهن

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور با برگزاری 7 دیدار زیر آغاز شده که نتایج این مسابقات در پایان نیمه نخست به شرح زیر است:
* ابومسلم مشهد صفر - پیکان قزوین صفر
* سپاهان اصفهان یک - سایپا کرج صفر
گل: محرم نویدکیا(22) برای سپاهان
* راه آهن شهرری صفر - پاس همدان یک
گل: محمد غلامی(22) برای پاس همدان
* استقلال اهواز صفر - پیام خراسان صفر
* مس کرمان یک - ملوان بندرانزلی صفر
گل : فراز فاطمی(7) برای مس کرمان
* صبای قم صفر - ذوب آهن اصفهان صفر
* داماش گیلان صفر - مقاومت سپاسی یک
گل: علی نظیف کار(37) برای مقاومت سپاسی
نظر شما