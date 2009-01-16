استقلال تنها به کسب سه امتیاز دیدار با برق می اندیشد

مهدی امیر آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: استقلال به شرایط تیمی مطلوبی دست پیدا کرده و قطعا در دیدار فردا برابر برق شیراز با هدف کسب سه امتیاز به میدان خواهد رفت تا همچنان صدر جدول را برای خود نگه دارد.

مدافع تیم فوتبال استقلال ادامه داد: نمی خواهیم با از دست دادن امتیاز در این دیدار موقعیت خود در صدر جدول را به خطر بینداریم. به همین خاطر تمام توانمان را خواهیم گذاشت تا در این بازی به پیروزی برسیم.

امیرآبادی از تیم برق به عنوان تیمی قدرتمند و جوان یاد کرد و خاطر نشان ساخت: آنها همیشه برابر تیم های بزرگ انگیزه مضاعفی برای پیروزی دارند و این می تواند کار ما را برای پیروزی سخت کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت تماشاگران استقلال بتوانند در این دیدار خارج از خانه که در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار می شود به پیروزی دست پیدا کنند.