آیین نامه معاملات دو شرکت مادرتخصصى انرژى اتمى ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آئیننامه معاملات شرکت مادرتخصصى تولید و توسعه انرژى اتمى ایران که توسط وزیران عضو کمیسیون اقتصاد دولت تصویب شد، انواع معاملات اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، اجاره، استجاره، مشارکت، سرمایهگذاری، مشاوره، پیمانکاری و تعمیرات که توسط شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران انجام میشود، با رعایت مفاد این آئیننامه به عمل خواهدآمد.
بر اساس این آئیننامه، همه معاملات بزرگ این شرکت مگر در موارد خاص مانند معاملات محرمانه با تشخیص هیئت وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور و نیز در خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره اموال غیرمنقول به تشخیص و مسئولیت مدیر عامل و یا اشخاص مجاز از طرف وی، باید براساس مقررات موجود در این آئیننامه و از طریق مناقصه عمومی انجام پذیرد.
طبق این آئیننامه، در مورد معاملات بزرگ یا در خصوص معاملات متوسط (بنابر تشخیص و مسئولیت مدیرعامل یا نماینده مجاز از طرف وی) که تحویل کالا، یا خدمت و همچنین پرداخت بهای آن طرفین را ملزم به تعهداتی مینماید که باید طی زمان بیش از ده روز انجام بگیرد، عقد قرارداد ضروری است.
همچنین بر اساس این آئیننامه و در بخش فروش، در مورد معاملات متوسط، حراج انجام شده و در مورد معاملات بزرگ، فروش از طریق انتشار آگهی مزایده به عمل خواهد آمد.
این تصویـبنامه به تأیید دکتر محمود احمدینژاد، رئیس جمهور رسیده و سپس از سوی دکتر پرویز داودی، معاون اول وی برای اجرا، ابلاغ شده است.
دولت همچنین با هدف فراهمآوردن زمینههای پیشرفت هر چه سریعتر کشور برای دستیابی به قلههای علمی و منابع جدید و پاک انرژی و تحقق اهداف سند چشمانداز 20 ساله و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، آئیننامه معاملات شرکت مادرتخصصى تولید مواد اولیه و سوخت هستهاى را تصویب کرد.
بر اساس این آئیننامه، انواع معاملات اعم از خرید و فروش کالا، خدمات، اجاره، استجاره، مشاوره، پیمانکاری، مشارکت، سرمایهگذاری و تعمیرات و سایر عقود که توسط شرکت انجام میشود، با رعایت مفاد این آئیننامه عمل خواهد شد.
این تصویـبنامه نیز پس از تأیید دکتر محمود احمدینژاد، رئیس جمهور از سوی دکتر پرویز داوودی، معاون اول وی برای اجرا، ابلاغ شده است.
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