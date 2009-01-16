رقابت 35 اثر در بخش مواد تبلیغی فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام کرد این آثار از میان 252 اثر رسیده به دبیرخانه بخش مواد تبلیغی و اطلاعرسانی جشنواره انتخاب شدهاند و 12 عکس، پنج پوستر، سه اثر در حوزه گرافیک محیطی و 15 تیزر و آنونس در این بخش رقابت میکنند.
در بخش عکس محسن رسولاف با "آتش سبز"، علی تبریزی با "به همین سادگی" و "آواز گنجشکها"، علی باقری با "پابرهنه در بهشت"، مجید خمسه با "احضارشدگان"، عبدالله عبدینسب با "حقیقت گمشده"، علی نیکرفتار با "خواب زمستانی"، سحاب زریباف با "دلشکسته"، حبیب مجیدی و علی زارع با "زن دوم"، امیر عابدی با "سه زن" و زهرا مصفا با "همیشه پای یک زن در میان است" رقابت میکنند.
در بخش مسابقه پوستر لیلا میری با "روز برمیآید"، مهسا قبایی با "روز برمیآید"، علی زارع با "زن دوم"، حیدر رضایی با "فرزند خاک" و محمدرضا شریفینیا با "همیشه پای یک زن در میان است" حضور دارند و هنرمندان بخش مسابقه گرافیک محیطی عبارتند از بهزاد خورشیدی با "آواز گنجشکها"، امیرشیبان خاقانی با "سه زن" و حمیدرضا اسحاقی با "همیشه پای یک زن".
در بخش تیزر و آنونس پویا عزیزپور با "آتش سبز"، "خواب زمستانی" و "زاگرس"، مهرداد خوشبخت با "آواز گنجشکها"، بهرام توکلی با "پابرهنه در بهشت"، بهزاد بهزادپور با "پرچمهای قلعه کاوه"، خاقانی با "حس پنهان"، وحید زارعزاده با "حقیقت گمشده"، میثم مولایی با "دایره زنگی" و "دعوت"، بیژن میرباقری با "روز برمیآید"، مهرشاد کارخانی با "ریسمان باز"، حمید سلیمیان با "فرزند خاک"، امیر خوببخت با "کنعان" و جواد امامی با "مینای شهر خاموش" رقابت میکنند.
ایرج تقیپور، بهرام جلالی، ابراهیم حقیقی، مجتبی مشیری و رضا میرکریمی هیئت انتخاب و داوری بخش مسابقه مواد تبلیغی و اطلاعرسانی سینمای ایران در بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر هستند که از 12 تا 22 بهمن در تهران برگزار میشود.
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