جهاد شما آمریکا ، رژیم صهیونیستی و منافقان امت اسلامی را رسوا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت قانونی حماس، با اشاره به شکست و خفت ارتش مجهز رژیم صهیونیستی در مقابل " صبر و شجاعت و فداکاری" مجاهدان دلیر و مردم مظلوم غزه تاکید کردند: ایمان و ایستادگی شرافتمندانه شما و آحاد مردم غزه در برابر یکی از فجیع ترین جنایات جنگی تاریخ، " آمریکا، حامیان رژیم صهیونیستی و خیانتکاران و منافقان امت اسلامی" را رسوا کرده است و ضمن به اهتزاز درآوردن پرچم عزت امت اسلامی دشمن ضد بشر را هر روز دچار ذلت بیشتری خواهد کرد. متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر مجاهد جناب آقای اسماعیل هنیه

صبر بیست روزه شما و مجاهدان دلیر و از جان گذشته و آحاد مردم غزه در برابر یکی از فجیع ترین جنایات جنگی جهان و تاریخ، پرچم عزت را بر سر امت اسلام به اهتزاز درآورده است. شما ثابت کردید که دل سرشار از ایمان به خدا و قیامت و روح منیع و عزیز مسلمانی که ذلت و تسلیم درباره ظلم و زور را بر نمی تابد، آنچنان قدرتی می آفریند که حکومتهای جبار و مستکبر و ارتشهای مجهز در برابر آن ناتوان و ذلیل اند.

ارتشی که قدرت فداکاری و شهادت طلبی شما آن را بیست روز است پای در گل در پشت دروازه های غزه به خفت افکنده همان است که ظرف شش روز بخشهای عظیمی از سه کشور عربی را زیر سیطره خود درآورد. به ایمان و توکل خود، به حسن ظن خود به وعده الهی، به صبر و شجاعت و فداکاری خود ببالید که امروز همه مسلمانان به آن می بالند. جهاد شما تا امروز آمریکا و رژیم صهیونیست و حامیان آنان و سازمان ملل و منافقان امت اسلامی را رسوا کرده است.

امروز نه فقط ملتهای مسلمان، که بسیاری از ملتهای اروپا و آمریکا حقانیت شما را از بن دندان پذیرفته اند. شما همین امروز هم پیروزید و با ادامه این ایستادگی شرافتمندانه دشمن زبون و ضد بشر را باز هم بیشتر به ذلت و شکست خواهید کشاند. ان شاء الله

بدانید که " ما ودُّعَک ربُکَ و ما قَلی" و بدانید که " وَلَسَوف یُعطیکَ ربُّک فَتَرضَی " ان شاء الله با این حال حوادث خونین و فاجعه بار غیر نظامیان فلسطینی به خصوص کودکان مظلوم و معصوم، دلهای ما را غرق خون کرده است. حوادث ناشی از جنایتهای غاصبان فلسطین که هر روز چندین بار از همه کانالهای تلویزیونی ما پخش می شود ، ملت ما را ماتمزده و عزادار ساخته است. اعظم الله لکم الجزاء و عجّل لکم النّصر، بدانید که وعده خدا راست است که فرمود: " و لَیَنصُرنَّ الله من ینصرُهُ اِن الله لقویُّ عزیز " و فرمود: " و من جاهد فاَنّما یُجاهد لنفسه ... "

خیانتکاران عرب هم بدانند که سرنوشت آنان بهتر از یهودیان جنگ احزاب نخواهد بود که خداوند فرمود : " و انزل الّذین ظاهَروهم مَن اهل الکتاب و من صَیاصیهم ..

ملتها با مردم و مجاهدان غزه اند. هر دولتی که برخلاف این عمل کند فاصله خود و ملتش را عمیق تر می کند و سرنوشت چنین دولتهایی معلوم است. آنها نیز اگر به فکر زندگی و آبروی خودند باید سخن امیر المومنین علیه السلام را به یاد آورند که فرمود: الموت فی حیاتکم مقهورین و الحیاه فی موتکم قاهرین" به شما و مبارزان غزه و همه مردم مظلوم و مقاوم شما درود می فرستم و در کنار همه تلاشهایی که دولت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از شما وظیفه خود دانسته است، شب و روز هم شما را دعا می کنم و صبر و نصرت را برای شما از خداوند عزیز قدیر مسئلت می کنم.

والسلام علیکم و علی عباد الله الصالحین و رحمة الله و برکاته

سید علی حسینی خامنه ای

18 محرم 1340

26 دیماه 1387



