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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۹:۲۶

استقلال شانس اول قهرمانی لیگ برتر است

استقلال شانس اول قهرمانی لیگ برتر است

یاسوج - خبرگزاری مهر: منصور پورحیدری تیم استقلال را شانس اول قهرمانی در لیگ برتر فوتبال کشور عنوان کرد.

سرمربی و بازیکن اسبق تیم استقلال تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، گفت: استقلال یکی از بهترین تیم های هشت سال اخیر است و بدون هرگونه تعصب، قهرمانی را در این تیم می بینم و شانس این تیم را برای قهرمانی بیشتر از سایر تیم های بالای جدول می دانم.

پورحیدری افزود: این تیم حتی در بازیهای باشگاههای آسیا نیز می تواند نتیجه خوبی کسب کند.

وی بیان کرد: قلعه نویی و همکارانش در استقلال خوب کار کرده اند و نتیجه مطلوبی گرفته اند و امیدوارم سال خوبی را در لیگ برتر، جام حذفی و باشگاههای آسیا داشته باشند.

کد مطلب 817558

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