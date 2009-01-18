استقلال شانس اول قهرمانی لیگ برتر است

سرمربی و بازیکن اسبق تیم استقلال تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، گفت: استقلال یکی از بهترین تیم های هشت سال اخیر است و بدون هرگونه تعصب، قهرمانی را در این تیم می بینم و شانس این تیم را برای قهرمانی بیشتر از سایر تیم های بالای جدول می دانم.

پورحیدری افزود: این تیم حتی در بازیهای باشگاههای آسیا نیز می تواند نتیجه خوبی کسب کند.

وی بیان کرد: قلعه نویی و همکارانش در استقلال خوب کار کرده اند و نتیجه مطلوبی گرفته اند و امیدوارم سال خوبی را در لیگ برتر، جام حذفی و باشگاههای آسیا داشته باشند.