پروژه انتقال آب به فلات مرکزی نیازمند جذب اوراق مشارکت است

محمدرضا عطارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: با توجه به وسعت و بزرگی این پروژه باید مطالعات دقیق برای اجرای آن انجام شود تا در نهایت مشکلاتی که برای کشاورزان در منطقه کهرنگ بوجود آمد در این منطقه تکرار نشود و باید تدابیر و مطالعات ویژه این طرح اجرا و عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: باید راهکارها مشخص باشد تا زحمتی به مردم منطقه نرسد.

عطارزاده همچنین اظهار داشت: اکنون مطالعات اولیه برای اجرای این طرح انجام شده و تلاش ما برای تکمیل این مطالعات است همچین اجرای این پروژه نیاز به تکمیل بودجه دارد و نیاز است تا راهکارهایی را به جز بودجه دولت در آن مد نظر قرار دهیم که امید است محقق شود.

وی همچنین اظهار داشت: برای اجرای مطالعاتی این طرح، بودجه تعیین شده است و اگر مطالعات آن به نتیجه بهتری برسد با جذب اوراق مشارکت می توان کار را شروع کرد.

قاعده تخصیص آب به حقآبه داران زاینده رود در خشکسالی متفلاوت است

عطارزاده در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص زمان اختصاص حقآبه کشاورزان حاشیه زاینده رود گفت: متاسفانه این حقآبه ادا نمی شود که این کار شرعا هم با مشکل روبرو است و ادای حقآبه زاینده رود وظیفه ما است و بر این موضوع اشراف کامل داریم که باید در تخصیص آب ابتدا حقآبه مردم، محیط زیست و حتی حقآبه حیات رودخانه را ادا نماییم و پس از آن به دنبال ادای دیگر حقآبه ها برویم.

وی تصریح کرد: اکنون ما در زمان بحران خشکسالی و کمبود آب به سر می بریم و بر اساس طومار اولیه شیخ بهایی بحران قاعده ای خاص خود را دارد که متفاوت با دیگر زمانها است.

معاون وزیر نیرو همچنین در رابطه با وضعیت تالاب گاوخونی که تنها لکه هایی از آب در این تالاب بین المللی باقی مانده و نیازمند حقآبه خود است، گفت: با توجه به شرایط موجود، همان وضعیتی که برای کشاورزان وجود دارد برای تالاب هم وجود دارد و تلاش ما بر این است که در حد امکان همه حقآبه ها رعایت شود.

عطارزاده همچین اظهار داشت: در مطالعاتی که در خصوص تالاب ها شده است به این نتیجه رسیده ایم که تالاب لحظه ای عمل نمی کند و اگر آب مجددا به آن سرازیر شود، حیات مجدد خواهد یافت.

خشکسالی حاکم در 40 سال گذشته بی نظیر بوده است

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: نباید فراموش کرد که خشکسالی حاکم بر ایران در 40 سال گذشته بی نظر بوده و باید برای رفع این مشکل تدابیر ویژه ای اندیشید.

وی یادآور شد: در استان اصفهان در این راستا اقدامات مثبتی انجام شده است و تلاش ما بر این است تا این طرحها در سریع ترین زمان ممکن به نتیجه رسیده و محقق شود.

وی یکی از خواسته های اصلی کشاورزان اصفهانی را بهره برداری از تونل سوم کوهرنگ دانست و افزود: در این خصوص یکی از مشکلاتی که از آن گلایه می شود بحث سرعت است که با عنایت رئیس جمهور و وزیر نیرو برای منابع مالی آن تدابیر لازم اندیشیده شده و در حقیقت مشکلات مالی تا حدودی برداشته شده است.

سال آینده تونل سوم کهرنگ به مرحله بهره برداری می سد

عطارزاده همچنین یادآور شد: از این پروژه تنها یک هزار و 310 متر باقی مانده است که انتظار می رود در سال آینده به بهره برداری برسد.

وی ادامه داد: در حال حاضر نمی توان زمان دقیقی را برای بهره برداری از این پروژه اعلام کرد زیرا وضعیت آب و هوایی در این منطقه قابل پیش بینی نیست و این کار، کاری است که در حقیقت دست و پنجه نرم کردن با طبیعت است.