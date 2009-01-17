کمبود بازیکن مشکل اساسی تیم شهردای زنجان است

رضا احدی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، یکی از مشکلات تیم شهرداری زنجان را کمبود بازیکن در پست‌های مختلف عنوان کرد و افزود: در نیم فصل رقابت‌ها، تعداد پنج بازیکن را به جمع تیم اضافه خواهیم کرد تا نیم فصل دوم مسابقات را با قدرت بیشتری به مصاف حریفان برویم.

وی در ادامه در خصوص برتری تیم شهرداری زنجان در مقابل پتروشیمی تبریز با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان تیمش‌، افزود: به این برد ارزشمند نیاز مبرم داشتیم،‌ اما به ‌رغم کسب اولین 3 امتیاز، توقع من از بازیکنان بیش از این است؛ چرا که معتقدم تیم شهرداری زنجان از پتانسیل بالایی برخوردار است.

احدی در خصوص بازی هفته دوازدهم مقابل پتروشیمی تبریز اظهار داشت: بازی سختی را پیش رو داشتیم زیرا حریف این هفته ما یکی از تیم‌های قدرتمند گروه به شمار می‌رود، اما بازیکنان ما با بازی قابل قبولی که به نمایش گذاشتند، توانستند برد ارزشمندی را برای خروج از بحران فعلی تیم کسب کنند.