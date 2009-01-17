فروتن و خداداد پرکارترین بازیگران جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله دو هفته مانده به برگزاری مهمترین رویداد سینمایی کشور و در شرایطی که هنوز فهرست نهایی و قطعی فیلم‌های ایرانی حاضر در جشنواره بیست و هفتم اعلام نشده، مروری بر فعالیت پرکارترین‌ها در عین روتین بودن جذابیت خاص خود را دارد.

هر چند همگان اعتقاد دارند یک فیلم سینمایی محصول کار گروهی مجموعه‌ای از عوامل است، اما همواره بازیگران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و فعالیت‌های آنها نیز پررنگتر جلوه می‌کند. اولین بخش از مرور پرکارترین‌های جشنواره بیست و هفتم فجر به بازیگرانی اختصاص دارد که به احتمالاً فیلم‌هایشان در فهرست نهایی حضور خواهد داشت.





شیلا خداداد پرکارترین بازیگر زن در "اخراجی‌ها 2"

بازیگران زن پنج فیلمی:

شیلا خداداد با پنج فیلم در صدر فهرست پرکارترین بازیگران زن جشنواره قرار دارد. خداداد "اخراجی‌ها 2" مسعود ده‌نمکی،‌ "سایه وحشت" عماد اسدی،‌ ""یک اشتباه کوچولو" محسن دامادی،‌ "پسر تهرونی" کاظم راست‌گفتار و‌ "پاتو زمین نذار" ایرج قادری را در مراحل مختلف آماده‌سازی دارد که احتمالاً به جشنواره بیست و هفتم می‌رسند.

چهار فیلمی‌ها:

مهتاب کرامتی با چهار فیلم رده دوم این فهرست را به خود اختصاص داده است. "تردید" واروژ کریم‌مسیحی،‌ "دوزخ، برزخ، بهشت" بیژن میرباقری، "شبانه‌روز" امید بنکدار و کیوان علیمحمدی و "بیست" عبدالرضا کاهانی آثاری هستند که کرامتی با ایفای نقش محوری در آنها حضور دارد. این بازیگر در "بیست" نقشی متفاوتی را به جهت گریم و شخصیت‌پردازی ایفا می‌کند.

سه فیلمی‌ها:

رده سوم این فهرست به بازیگرانی اختصاص دارد که با سه فیلم در جشنواره فجر امسال حضور دارند. چهار بازیگر زن این فهرست را با توجه به این نکته مرور می‌کنیم که برخی نقش اول و برخی نیز نقش‌های مکمل را در این آثار بر عهده دارند.

باران کوثری در "پستچی سه بار در نمی‌زند" حسن فتحی، "حیران" شالیزه عارف‌پور و "می‌زاک" حسینعلی لیالستانی با ایفای سه نقش اول در صدر بازیگران سه فیلمی قرار گرفته است.

افسانه بایگان در فیلم‌های "سوپراستار" تهمیه میلانی، "بی‌‌پولی" حمید نعمت‌الله و‌ "چشمک" جهانگیر جهانگیری سه نقش مکمل را بر عهده دارد.

مریلا زارعی نیز با "درباره الی" اصغر فرهادی، "یک اشتباه کوچولو" محسن دامادی و "خروس جنگی" مسعود اطیابی در جشنواره حضور دارد. او در فیلم اول یکی از شخصیت‌های متعدد، در فیلم دوم نقش مکمل و در فیلم اطیابی نقش اصلی را بر عهده دارد. با اشاره به این نکته که اگر فیلم فرهادی درگیر حاشیه‌های حضور اخیر گلشیفته فراهانی نشود، زارعی سه فیلمی می‌شود.

مهناز افشار نیز در "شبانه‌روز"، "امشب شب مهتابه" محمدهادی کریمی و‌ "تسویه حساب" تهمینه میلانی بازی کرده است. با توجه به اینکه در فیلم اول نقش اول یکی از اپیزودهای چهارگانه، در فیلم دوم نقش محوری و در فیلم میلانی هم که احتمال حضور آن ضعیف است، نقش اصلی دارد.

دو فیلمی‌ها:

رده چهارم این فهرست به بازیگرانی با دو فیلم اختصاص دارد که شامل 19 بازیگر زن در نقش‌های اصلی و مکمل است.

نیکی کریمی در "شبانه‌روز" و "بیداری" فرزاد موتمن نقش‌های محوری را بر عهده دارد. ترانه علیدوستی با "تردید" واروژ کریم‌مسیحی و "درباره الی"، هنگامه قاضیانی با "طاووس‌های بی‌پر" جواد مزدآبادی و "نیلوفر" سابین ژمایل و فاطمه معتمدآریا با "نیلوفر" و "می‌زاک" در فهرست دو فیلمی‌ها جای دارند.

رویا تیموریان با "زادبوم" ابوالحسن داودی (اگر مشکلات مالی فیلم حل شود) و "پستچی سه بار در نمی‌زند"، رویا نونهالی "صداها" فرزاد موتمن و "نیلوفر"، لادن مستوفی "برخورد خیلی نزدیک" اسماعیل میهن‌دوست و"تسویه حساب" و شقایق فراهانی با "وقتی همه خوابیم" بهرام بیضایی و "بیداری" در جشنواره حضور خواهند داشت.

پانته‌آ بهرام در "پستچی سه بار در نمی‌زند" و "صندلی خالی" سامان استرکی حضور دارد که در هر دو نقش‌های مکمل را بر عهده دارد. پگاه آهنگرانی با "زادبوم" و "صداها"، الناز شاکردوست با "پوسته" مصطفی آل‌احمد و‌ "دلخون" محمدرضا رحمانی و لادن طباطبایی با "شبانه‌روز" و "یک وجب از آسمان" سیدعلی وزیریان در این فهرست جای می‌گیرند.

بهاره افشاری "بیرون آوردن مردگان" جواد افشار و "تسویه حساب"، چکامه چمن‌ماه "حریم" رضا خطیبی و "محافظ" محمدجواد کاسه‌ساز، طناز طباطبایی "صداها" و "پسر تهرونی"، فلامک جنیدی "شبانه‌روز" و "پسر تهرونی"‌، سودابه بیضایی "کودک و فرشته" مسعود نقاش‌زاده و "محافظ"، السا فیروزآذر "وقتی همه خوابیم" و "تسویه حساب" و لیلا زارع با "وقتی همه خوابیم" و‌ "پستچی سه بار در نمی‌زند" در جشنواره فجر بیست و هفتم حضور دارند.





محمدرضا فروتن پرکارترین بازیگر مرد در "عیار 14"

بازیگران مرد پنج فیلمی:

محمدرضا فروتن با پنج فیلم در صدر فهرست پرکارترین بازیگران مرد جشنواره بیست و هفتم فجر قرار دارد. "پستچی سه بار در نمی‌زند"،‌ "شبانه‌روز"،‌ "عیار 14" پرویز شهبازی، "پای پیاده" فریدون حسن‌پور و "می‌زاک" آثاری هستند که فروتن در آنها نقش محوری دارد.

نکته قابل توجه آنکه وی در این پنج فیلم نقش‌های متفاوت و دور از هم با گریم‌های خاص دارد که می‌تواند نقش‌آفرینی‌هایش را مورد توجه قرار دهد. محمدرضا شریفی‌نیا نیز در پنج فیلم "اخراجی‌ها 2"،‌ "صندلی خالی"، "یک اشتباه کوچولو"، "پسر تهرونی" و "تسویه حساب" نقش‌آفرینی کرده که البته همه نقش مکمل هستند.

چهار فیلمی‌ها:

در رده دوم این فهرست دو بازیگر با چهار فیلم حضور دارند. شهاب حسینی با "سوپراستار"، "درباره الی"، "نیلوفر" و "سایه وحشت" در جشنواره حضور دارد که در "سوپراستار"، "سایه وحشت" و "نیلوفر" نقش اصلی و محوری و در "درباره الی" یکی از شخصیت‌های پر تعداد فیلم را ایفا می‌کند.

آتیلا پسیانی نیز با چهار فیلم "پاداش" کمال تبریزی،‌ "دوزخ، برزخ، بهشت"، "صداها" و "یک وجب از آسمان" به جشنواره بیست و هفتم می‌آید که البته به نظر می‌آید همه نقش‌های مکمل و فرعی با کمیت‌های مختلف باشند.

سه فیلمی‌ها:

رده سوم فهرست پرکارها به بازیگرانی با سه فیلم اختصاص دارد که شامل هفت بازیگر مرد با نقش‌های اول و مکمل است. بهرام رادان با "تردید"،‌ "زادبوم" و "بی‌پولی" و امین حیایی با "اخراجی‌ها 2"،‌ "یک اشتباه کوچولو" و‌ "پسر تهرونی" در نقش‌های اصلی و محوری به جشنواره بیست و هفتم فجر می‌آیند.

حمید فرخ‌نژاد با "پوسته"، "حریم" و‌ "آتشکار" محسن امیریوسفی (اگر مشکل فیلم حل شود)، کامبیز دیرباز "اخراجی‌ها 2"،‌ "عیار 14" و‌ "بیرون آوردن مردگان"، جمشید هاشم‌پور "بیرون آوردن مردگان"، "محافظ" و "چهره به چهره" علی ژکان، رضا عطاران با "هفت و پنج دقیقه" محمدمهدی عسگرپور،‌ "صندلی خالی" و "خروس جنگی" و اکبر عبدی با "اخراجی‌ها 2"،‌ "چشمک" و "تسویه حساب" به جشنواره می‌آیند.

دو فیلمی‌ها:

رده چهارم این فهرست به بازیگرانی با دو فیلم اختصاص یافته که شامل 22 بازیگر مرد است. پرویز پرستویی "بیست" و "کتاب قانون" مازیار میری، فریبر عرب‌نیا "طاووس‌های بی‌پر" و "صندلی خالی"، مسعود رایگان "زادبوم" و "دوزخ، برزخ، بهشت" و رضا کیانیان "هفت و پنج دقیقه" و "صداها" در این فهرست جای دارند.

حامد بهداد در "شبانه‌روز" و "دلخون"، حمیدرضا پگاه "شبانه‌روز" و "برخورد خیلی نزدیک"، پوریا پورسرخ "عیار 14" و‌ "دلخون"، علیرضا خمسه "بیست" و "می‌زاک"، احمد مهرانفر "درباره الی" و‌ "بیرون آوردن مردگان"، بابک حمیدیان "بی‌پولی" و‌ "بیرون آوردن مردگان"، حبیب رضایی "بی‌پولی" و‌ "بیست" و امیر آقایی "دوزخ، برزخ، بهشت" و "نیلوفر" حضور دارند.





مهتاب کرامتی با چهار فیلم در جشنواره فجر حضور دارد

حسام نواب‌صفوی در "وقتی همه خوابیم" و‌ "اخراجی‌ها 2"، امیر جعفری "پستچی سه بار در نمی‌زند" و "بی‌پولی"، صابر ابر "درباره الی" و "پاداش"، کاوه کاویان "تردید" و "چهره به چهره"، ارژنگ امیرفضلی "ملک سلیمان" شهریار بحرانی و "چشمک"، نادر سلیمانی "یک وجب از آسمان" و "یک اشتباه کوچولو"‌ نقش‌آفرینی می‌کنند.

مجید مشیری با "وقتی همه خوابیم" و "پستچی سه بار در نمی‌زند"، رضا رشیدپور "سوپراستار" و "بی‌پولی"، دانیال عبادی "کریستال" محسن محسنی‌نسب و "امشب شب مهتابه" و مهدی سلوکی "کریستال" و‌ "پاتو زمین نذار" در فهرست دو فیلمی‌های جشنواره بیست و هفتم جای می‌گیرند.