دور جدید گفتگوهای روسیه و اوکراین درباره بحران گازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، هنوز دقیقا مشخص نیست که در گفتگوهای امروز در مسکو چه اتفاقی خواهد افتاد. قرار است "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه از برلین بازگردد و در گفتگوها با " یولیا تیموشنکو" نخست وزیر اوکراین شرکت کند.

" توماس بارتوفسکی" یکی از سخنگویان جمهوری چک به عنوان ریاست دوره ای اتحادیه اروپا گفت: انتظار می رود " آندریس پیلباگس" کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا و "مارتین ریما" وزیر صنعت و بازرگانی چک در نشست مربوط به مشاجره گازی روسیه و اوکراین امروز بعدازظهر در مسکو شرکت کنند.

روسیه خواستار حضور رهبران اتحادیه اروپا در این نشست شده است.

"دامیر پولاکک" معاون نخست وزیر کرواسی، "حلمی گولر" وزیر انرژی و "نظیم اکرن" معاون نخست وزیر ترکیه نیز در این نشست حضور خواهند داشت.

گفتنی است که روسیه اخیراً در پی این اختلافات گاز صادراتی خود به اوکراین را قطع و در عین حال گاز صادراتی خود به اروپا را هم کاهش داده بود.

روسیه در این زمینه اوکراین را متهم می کرد که این کشور به صورت غیر قانونی از مقدار گاز انتقالی به اروپا برداشت می کرده است.

