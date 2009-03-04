به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های گذشته و پیش از تغییرات اخیر، اداره کل تامین برنامه سازمان صدا و سیما متولی خرید تمام برنامه‌های خارجی بوده و حتی برنامه‌هایی که خارج از سازمان تولید می‌شد از طریق این مرکز خریداری و عرضه می‌شد.



با راه‌اندازی مرکز سیمافیلم، بخشی به نام رسانه بین‌الملل سیما تشکیل شد که مسئولیت فروش تولیدات سیمافیلم و محصولات سازمان صدا وسیما برعهده آن بود. در سال‌های اخیر برنامه تمرکز فعالیت‌های خرید و فروش شبکه‌ها مطرح شد و مرداد امسال اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل متولی این امر شد.

چنگیز حسنی مدیریت این مرکز را برعهده دارد. او بیش از 20 سال سابقه فعالیت در سازمان صدا و سیما دارد و به عنوان مدیر واحد فیلم‌های خارجی شبکه دو، مدیر واحد دوبلاژ، مدیر بخش تامین برنامه و قائم مقام اداره کل تامین برنامه و مشاور بین‌الملل مرکز صبا فعالیت کرده است.



* در بخش فروش این مرکز اولویت با چه فیلم‌هایی است. آیا بازار برای مجموعه‌های ایرانی به اندازه فیلم‌های مستند یا انیمیشن است؟

- چنگیز حسنی: تجربه حضور در بازارهای مختلف به ما این دیدگاه را داده که از ابتدا بدانیم وزن بسته پیشنهادی ما چقدر است. ما در زمینه مستند و انیمیشن در بازار منطقه و در بازار جهانی حرف زیادی برای گفتن داریم. به همین دلیل این بخش را در اولویت قرار داده‌ایم.

* مستندها را چطور انتخاب می‌کنید؟

- گروهی درباره تولیدات مستند و انیمیشن تحقیق می‌کنند و کمیته‌ای برای ارزیابی و بررسی داریم تا آثاری را که متناسب با استانداردهای جهانی است انتخاب کنند. فروردین سال آینده یک بازار جهانی پیش رو داریم و امیدواریم با دست پر در این بازار شرکت کنیم.

* در مورد انیمیشن‌ها چطور؟

- بازار انیمیشن کمی متفاوت است. در این بخش می‌توانیم منطقه را پوشش دهیم، اما در بازار جهانی هنوز کم‌تجربه هستیم. با این حال در این زمینه نیز نیروهای مستعد و باتجربه فراوان داریم که می‌توانیم کارهایشان را در بازار جهانی عرضه کنیم. انیمیشن "پهلوانان" یکی از این نمونه‌های قابل قبول است که در حضورهای بین‌المللی موفق بوده است.

* سهم سریال‌ها و فیلمهای سینمایی از این بازار چقدر است؟

- در این بخش با توجه به مقررات و قواعدی که وجود دارد با بازاری کوچک‌تر روبرو هستیم، اما بعضی مجموعه‌های تاریخی و فاخر در کشورهای همسایه مخاطب زیاد دارد. مجموعه "یوسف پیامبر" در ترکیه مورد توجه قرار گرفته و کشورهای همسایه برای خرید آن تمایل نشان داده‌اند. اگر می‌خواهیم در این بخش موفق باشیم تکنیک و ساختار مجموعه‌ها و فیلم‌ها باید مطابق با معیارهای جهانی باشد.

* نسبت به دهه 70 در زمینه فروش رشد داشته‌ایم و توانسته‌ایم بازار منطقه را تحت تاثیر قرار دهیم؟

- این روند با گذشته قابل مقایسه نیست. در سال 70 تعداد مجموعه‌هایی که در سال ساخته می‌شد حدود 10 عنوان بود، اما الان و به دلیل تعدد شبکه‌ها تولید بیشتر شده است.

* اما کیفیت مجموعه‌ها بالا نرفته، فقط تولید بیشتر شده است.

- در همین میزان تولید، کارهای فاخر و قابل عرضه به بازارهای بین المللی زیاد است. همانطور که گفتم در بخش مستند و انیمیشن هم رشد بالایی داشته‌ایم که ما را به بازارهای تازه‌ وارد کرده است. حتی این روند در فاصله سال‌های 80 تا 87 سیر صعودی داشته است. شبکه‌های تلویزیونی در سراسر دنیا بیشتر شده و این شبکه‌ها خوراک لازم دارند. باید بر اساس معیارهای جهانی حرکت کنیم و به مرور بخشی از این بازار را به محصولات خودمان اختصاص دهیم.

* برنامه شما خرید هم هست. آیا در این بخش هم حساسیت وجود دارد. گاهی فیلم‌هایی از سیما پخش می‌شود که خشن است یا جنبه‌های منفی دارد. به هرحال انتظار می‌رود معیارهایی رعایت شود.

- اداره کل برنامه‌های خرید و فروش را کنار هم قرار می‌دهد. ما به برنامه‌های خارجی نیاز داریم و هر سال تعداد زیادی فیلم، مجموعه و برنامه خارجی خریداری می‌کنیم، اما در کنار توجه به خرید محصولات باارزش شبکه‌ها و شرکت‌ها به این فکر می‌کنیم که این تعامل‌ها زمینه معرفی سینما و تلویزیون ایران را فراهم کند. تنوع شبکه‌ها، تنوع محصول را به دنبال دارد و در این بین باید سلیقه‌های مختلف را پوشش داد.

* در بخش تولید مشترک روی مستند متمرکز شده‌اید. در این سال‌ها در زمینه تولید مشترک فیلم و سریال تجربه قابل قبولی نداشته‌ایم و عمده تجربه‌های ما با کشورهایی بوده که صاحب صنعت سینما نیستند.

- این هم نیاز به تلاش و پیگیری دارد. برنامه‌ریزی برای تولید یک فیلم سینمایی، انیمیشن و مستند به یک سال زمان نیاز دارد، در حالی که در این مدت یک مجموعه در داخل ساخته می‌شود و به پخش هم می‌رسد. تامین منابع مالی در خارج از کشور راحت نیست. حتی به سادگی نمی‌شود با شبکه‌های NHK و MBC که آسیایی هستند همکاری کرد و زمان زیادی لازم است تا مسئولان یک شبکه را برای همکاری متقاعد کرد. البته ما تلاش می‌کنیم در زمینه سینما و انیمیشن تجربه خوبی با این شبکه‌ها داشته باشیم.

* بازار CMI بعد از چند دوره تعطیل شد. نیاز به وجود یک بازار داخلی برای عرضه محصولات تصویری احساس نمی کنید؟

- جشنواره‌های مختلف در کشور برگزار می‌شود و در حاشیه این جشنواره‌ها معمولا بازارهایی وجود دارد که زمینه کار ما را فراهم می‌کنند. اگر ما یک بازار بین‌المللی تلویزیونی داشتیم می‌توانستیم زمینه تعامل با شبکه‌ها و شرکت‌های معتبر را به راحتی فراهم کنیم. الان به یک بازار مستند منطقه‌ای فکر می‌کنیم. ما در منطقه در زمینه مستند حرف اول را می‌زنیم و می‌توانیم صاحب چنین بازاری باشیم. دراین بازار می‌شود به تولید مشترک و فروش فکر کرد.

* این برنامه چه زمانی عملی می‌شود؟

- فعلا در مرحله طراحی هستیم و مستندها را بررسی می‌کنیم تا توان و بضاعتمان را بسنجیم. فکر می‌کنم سال آینده این بازار را راه‌اندازی کنیم.