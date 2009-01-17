کشتی کردستان جانی دوباره می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، کشتی استان کردستان با توجه به تنشهای پیش آمده بین رئیس فدراسیون و رئیس هیئت استان و وقفه ای پنج ماهه با برگزاری رقابتهای کشتی جام شهدای 28 دی سنندج بار دیگر وارد فاز جدیدی از فعالیت خود شد.

اوایل آبان ماه سال جاری با اعلام غیرمترقبه رئیس فدارسیون، عبدالله عزیزی رئیس هیئت کشتی کردستان را از سمت خود برکنار و طی نامه ای خواستار اقدام تربیت بدنی کردستان در این خصوص شد.

پس از اعلام این نامه از سوی رئیس فدراسیون و اینکه گفته می شد وی برای این کار هیچ گونه هماهنگی با تربیت کردستان نداشته موضوع تا حد زیادی کش دار شده و حتی به رسانه های مختلف جمعی نیز کشیده شد.

پس از این موضوع و ادامه دار بودن آن تربیت بدنی استان کردستان با اعلام سیاست حفظ آرامش در کشتی کردستان وارد ماجرا شده و از رئیس هیئت کشتی کردستان حمایت کرده و این مسئله پس از دو ماه کش و قوس تقریبا به اتمام رسید.

کشتی استان کردستان علاوه بر این در طول سال جاری میزبان هیچگونه رقابت ملی و منطقه ای نبوده و به غیر از مسابقات استانی در هیچ مسابقه دیگری کشوری شرکت نکرده بود و تا حدودی از فعالیتهای این هیئت نسبت به سال گذشته کاسته شده بود.

این موضوع در حالی است که پس از حضور سامان طهماسبی در تیم ملی و کسب دو عنوان سومی در رقابت های جهانی انتظار از کشتی کردستان بیش از گذشته افزایش یافته بود.

اما با گذشت از این مرحله بحرانی هیئت کشتی کردستان با همکاری اداره کل تربیت بدنی استان کردستان موفق شد رقابتهای جام شهدای 28 دی سنندج را با حضور هشت استان کشور و در رده سنی جوانان با موفقیت برگزار نماید.

بازیکن و مربی سابق تیمهای ملی کشتی فرهنگی کشور در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: استان کردستان همواره در کشتی کشور سرآمد بوده و در تمامی سالها حرفهای زیادی برای گفتن داشته است.

حسن بابک افزود: یکی موفق ترین دوره های کشتی کردستان در طول جند سال اخیر بوده که پس از 16 سال ورزشکاری از این استان موفق به حضور در رقابتهای المپیک شد که این مهم نتیجه تلاش ها و برنامه ریزی های صورت گرفته توسط مسئولین هیئت کشتی کردستان بود.

وی خفظ آرامش در کشتی کشور به ویژه کشتی کردستان را یاد آور شد و بیان داشت: یکی از مهمترین مسائلی که امروز در کشتی کشور به آن نیاز است حفظ آرامش و استفاده از تجربه پیشکسوتان در عرصه مدیریت کشتی کشور است.

بازیکن و مربی سابق تیمهای ملی خاطرنشان کرد: اتفاقاتی که اخیرا در فدراسیون کشتی به وقوع پیوست و بحث برکنار کردن روسای هیئتهای موفق به هیچ وجه به نفع کشتی ما نیست و فدراسیون باید در اتخاذ این گونه تصمیمات تجدید نظر کند.

رئیس کمیته استعداد یابی فدراسیون کشتی نیز در این رابطه به خبرنگار مهر در سنندج گفت: استان کردستان پتانسیلهای بسیار خوبی در کشتی دارد و این را می شود در کسب عناوین مختلف ورزشکاران استان در رقابت های گوناگون به وضوح دید.

منصور برزگر افزود: استان کردستان در کشتی فرهنگی در طول سالهای گذشته حرفهای بسیار زیادی برای گرفتن داشت که با توجه به کارهای صورت گرفته در قسمت آزاد نیز قدمهای خوبی برداشته شده است که امیدواریم با اسمترار در برنامه های این چنین شاهد حضور قدرتی جدید در عرصه کشتی آزاد در کشور باشیم.

وی بر آموزش کشتی در میان نوجوانان و کشاندن آن به مدارس در استان تاکید کرد و عنوان کرد: هیئت کشتی کردستان باید استراتژی خود را بر ارائه آموزش های اصولی به نوجوانان و جوانان متمرکز نماید.

رئیس کمیته استعداد یابی فدراسیون کشتی بیان داشت: باید در هر شرایطی ابتدا به حفظ آرامش در کشتی بود و اتفاقات اخیر در رشته ورزشی کشتی به هیچ وجه مناسب و پسندیده نیست.

رئیس هیئت کشتی کردستان نیز به خبرنگار مهر گفت: تلاش اصلی ما رساندن کردستان به یکی از عناوین برتر کشتی در سطح کشور و منطقه است و در این زمینه نیازمند همکاری و تعامل تمامی دستگاه های دولتی و سازمانهای کشوری و استانی هستیم.

عبدالله عزیزی در خصوص برگزاری این دوره از رقابتها نیز عنوان کرد: سال 85 با برگزاری مسابقات انتخابی کشتی آزاد و فرنگی جوانان در سنندج، سال دوم با حضور تیم کشتی فرنگی شهدای 28 دی سنندج در مسابقات لیگ برتر و امسال نیز با برگزاری مسابقات جام شهدای 28 دی در شهر سنندج این جام را برگزار کردیم.

وی ادامه داد: کشتی کردستان می تواند در صورت توجه بیشتر حرفهای بسیار زیادی برای گفتن داشته باشد همچنانکه ما در طول سه سال اخیر این مهم را در کشور به اثبات رسانده ایم.

رئیس هیئت کشتی کردستان خاطرنشان کرد: برنامه ریزی ما برای سالهای آینده افزایش آموزش های بهتر و اصولی تر و همچنیین حمایت بیشتر از تیم های شهرستانی برای ساختن بازیکنانی فنی و باهوش است.

عزیزی گفت: این دوره از رقابتها نیز در سطح بسیار خوبی برگزار شد و تیمهای شرکت کننده با تمام توان در آنها حضور پیدا کرده بودند.

مسابقات کشتی جام شهدای 28 دی ماه سنندج با حضور 13 تیم از هشت استان کشور و به مدت سه روز در مجموعه ورزشی آزادی این شهر برگزار شد.