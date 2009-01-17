پنج هزار دقیقه برنامه برای دهه فجر تولید شده است

عمران حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: برنامه های سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به صورت متفاوت ازسالهای قبل در بخش های مختلف سیما، صدا و خبرتهیه وپخش می شود.

وی مستندهای گزارشی "یاد وخاطره ها"، "انقلای در استان" و "تلاش، سازندگی، خدمت" را از شاخص ترین برنامه دهه فجر که توسط شبکه جهانبین پخش می شود دانست و افزود: مستند گزارشی "یاد وخاطره ها" گفتگو با آیت الله ناصری در مورد خاطرات سال های همراهی ایشان با حضرت امام خمینی (ره) در 10برنامه ده دقیقه ای می باشد.

حیدری همچنین عنوان کرد: شبکه استانی صدای مرکز چهار محال وبختیاری در دهه فجر یک هزار 710 دقیقه برنامه به طرح مباحث انقلابی ودستاورد های انقلاب در استان می پردازد.

وی برنامه های "همیشه سربلند"، " رویداد ها" و " سرود های انقلاب" را از شاخص ترین برنامه های صدای مرکز چهار محال وبختیاری در این دهه دانست و بیان داشت: برنامه های روتین و روزانه شبکه استانی نیز به صورت ویژه به طرح مباحث انقلاب و دستاورد ها در حوزه های مختلف می پردازند.

مدیر کل صداو سیمای چهار محال وبختیاری با اشاره به واحد اخبار واطلاعات مرکزتصریح کرد: مستند گزارشی خبری "سی ساله انقلاب" برای پخش از شبکه اول و گزارش خبری "دستاورد ها" از مهمترین برنامه های تولید شده این واحد برای دهه فجر است.