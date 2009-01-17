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۲۸ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۰۵

فرگوسن:

فقط نگران آنهایی هستم که دست در جیبم می کنند

فقط نگران آنهایی هستم که دست در جیبم می کنند

سرآلکس فرگوسن در واکنش به شایعه حضور کاکا در تیم منچسترسیتی گفت شما فقط باید نگران آنهایی باشید که دست در جیب شما فرو می برند و یا عناوین قهرمانی را از شما می دزدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز آنلاین، این روزها شایعه پیشنهاد 103 میلیون پوندی کاکا در من سیتی به گوش می رسد و این در حالی است که سرمربی من یونایتد نسبت به این موضوع ابراز بی اهمیتی می کند.

فرگوسن گفت: منچسترسیتی مثل لیورپول و چلسی نیست. ما به تیم هایی توجه می کنیم که حول و حوش ما قرار دارند. شما فقط باید نگران آنهایی باشید که دست در جیبتان فرو می برند و یا آنهایی که تهدیدی برای جام های شما هستند.

وی افزود: مشکل است بتوان گفت در من سیتی چه اتفاقاتی روی می دهد. بستگی به این دارد که آنها چند بازیکن و چه کسانی را می خرند. من سیتی ابتدا روبینیو را خریده و حالا قصد خرید کاکا را دارد که این موضوع می تواند دیگر بازیکنان را ترغیب کند تا به این باشگاه بپیوندند.

کد مطلب 817693

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