دانش آموزان ایرانی در حوزه IT از معلمان خود باسوادترند

مهدی امین منصور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: هجمه اطلاعاتی وسایل ارتباط جمعی به ویژه اینترنت در میان دانش آموزان ایرانی بسیار بالا است و این مسئله موجب شده در حال حاضر دانش آموزان ما از معلمانشان باسوادتر باشند.



مشاورعالی وزیرآموزش و پرورش با بیان اینکه سیستم آموزشی وزارت آموزش و پرورش کشورمان فرسوده است و به کندی مسیر خود را طی می کند اظهار داشت: دنیای فناوری اطلاعات با سرعت در حال حرکت به سمت جلو است و فاصله آموزشهای ما هر لحظه از این فناوری دورتر و دورتر می شود.

برخی از کارشناسان امور آموزشی معتقدند که عقب ماندگی نظام کشور باعث شده تا معلمان قادر به پاسخگویی به نیازهای علمی نوجویانه و نوین دانش آموزان نباشند.

تاثیر ترویجهای خارج از کنترل بر دانش آموزان

پدیده های فرهنگی، آسیبهای اخلاقی و فرقه های انحرافی هرروز در جامعه ما تبلیغ می شوند و قطعا درصد بالایی از دانش آموزان ما را تحت تاثیر قرار می دهند

امین منصور در ادامه با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش باید فعالیتهایش را بر پایه IT قرار دهد گفت: پدیده های فرهنگی و آسیبهای اخلاقی همچون فرقه های خرافی هر روز در جامعه ما تبلیغ می شوند و قطعا درصد بالایی از دانش آموزان ما را نیز تحت تاثیر قرار می دهند و همین امر ضرورت تمرکز فعالیتهای آموزش و پرورش را بر پایه IT بیشتر می کند.

مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: البته پتانسیل ساختارهای مجازی و نیمه حضوری که در کشور وجود دارد قطعا به ما کمک می کند که با حداقل اعتبار با اهداف عالی خود برسیم زیرا ما ناگزیریم از توان فناوریهای نوین در آموزش و پرورش استفاده کنیم.

پیش از این وزیر آموزش و پرورش با انتقاد از به روز نبودن نرم افزارهای به کار گرفته شده در امور اداری و آموزشی آموزش و پرورش بر ضرورت روزآمد شدن این نرم افزارها تاکید کرده بود.

همچنین امین منصور از اختصاص 100 میلیارد تومان از منابع ملی و استانی عمرانی برای خرید تجهیزات خبر داد و گفت: البته حداقل 10 درصد سهم برای تجهیزات فناوری اطلاعات اختصاص داده می شود.

استفاده از IT در برنامه ریزی درسی

مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه استفاده از فناوری اطلاعات در مکانیزم اداری و برنامه ریزی مدارس باید کاربردی شود گفت: در حال پیگیری این موضوع به صورت جدی در وزارت آموزش و پرورش هستیم.

به گفته امین منصور آموزش ICDL به همه معلمان یکی از راهکارهای تحقق گسترش فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش است که البته بودجه این وزارتخانه اجازه تحقق چنین برنامه ای را نمی دهد بنابراین باید حداقل شرایطی فراهم شود تا معلمان بتوانند پایان نامه دوره های ICDL را ارائه دهند و امتیاز بگیرند چراکه هم اکنون نمی توانیم منتظر آموزش ضمن خدمت معلمان بمانیم.