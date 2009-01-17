کاظم اولیایی درگفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: پس از ناکامی‌های اخیر تیم فوتبال پاس همدان به بگوویچ و دستیارانش پنج بازی فرصت دادیم تا تیم را از بحران خارج کنند. از این پنج بازی تا به امروز دو مسابقه را با یک پیروزی و یک شکست پشت سر گذاشته‌ایم. با این وجود هنوز بگوویچ فرصت دارد تا تیم را به شرایط ایده ال برساند.

وی با ابراز رضایت از عملکرد تیم فوتبال پاس همدان در دیدار روز گذشته مقابل راه آهن شهرری گفت: تیم ما دیروز خوب بازی کرد و باید برنده از زمین خارج می شدیم. در این مسابقه صاحب چهار تا پنج فرصت گلزنی شدیم که متاسفانه با بی دقتی آنها را از دست دادیم. حساسیت بالای مسابقه باعث شد تا مهاجمان پاس فرصت‌های گلزنی را به راحتی از دست بدهند و روی بی تجربگی مدافعان و البته اشتباهات داوری دو بار به آسانی دروازه‌مان باز شد.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان در ادامه ابراز امیدواری کرد تیم پاس همدان دیدارهای پیش روی خود را ضمن ارائه بازی مطلوب با پیروزی پشت سربگذارد.

اولیایی که به تازگی به عضویت هیئت رئیسه سازمان لیگ فدراسیون فوتبال درآمده است، در خصوص اهداف خود از حضور درجمع مدیران ارشد این سازمان گفت: باشگاه‌ها نیاز به مقررات مدون دارند. در سال‌های گذشته بیشتر شعار، مذاکره و مصاحبه برای بهبود شرایط باشگاه‌ها داشته‌ایم و کمتر کار اصولی برای رشد پایگاه‌های اصلی فوتبال کشور انجام شده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تلاش داریم تا در این دوره با کمک دوستان آیین نامه ای مناسب حال باشگاه‌ها گردآوری کرده و به هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال پیشنهاد کنیم تا با تصویب آن مشکلات فوتبال کشور به حداقل برسد و باشگاه‌های ساختار و جایگاهی مناسب پیدا کنند.

عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ عمده ترین مشکلات باشگاهها را نداشتن ساختار و اساسنامه ای هماهنگ عنوان کرد و گفت: باید ساختاری واحد بین باشگاه‌ها به وجود آوریم. باید جایگاه باشگاه‌ها از نظر تولیدی که دارند، مشخص شود. اگر این تولید به رسمیت شناخته شود، مشکل در آمدزایی باشگاه‌ها نیز به حداقل می رسد.