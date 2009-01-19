مصطفی رحماندوست نویسنده و شاعر ادبیات کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه "البته خبرنگارانی در مجله پیک به طور تخصصی به این مساله میپرداختند" گفت: ادبیات امروز قابل قیاس با ادبیات گذشته نیست و دیگر نباید آنچه را که امروز وجود دارد با قبل از انقلاب مقایسه کنیم.
وی افزود: به اعتقاد من قبل از انقلاب نمیتوان روی 10 نویسنده دست گذاشت و گفت که این 10 نفر عمرشان را صرف ادبیات کودک کردهاند.
این نویسنده یادآور شد: در حال حاضر با نشریاتی که برای کودکان و نوجوانان منتشر میشوند و دست کم چهارهزار عنوان جلد کتاب در طول سال میتوان گفت پیشرفت بسیار خوبی در زمینه ادبیات کودک و نوجوان داشتهایم.
وی خاطر نشان کرد: امروزه حرفه عده زیادی نوشتن و نقاشی کردن برای کودکان شده است و این توجه شدید به ادبیات کودکان پس از انقلاب روی داده است.
رحماندوست اضافه کرد: متاسفانه در سالهای اخیر وضیعت خوبی نداشتهایم و آن سیر صعودی آنطور که خواستهایم دنبال نشده است. درست است که هنوز هم ادبیات کودک و نوجوان ما بالنده است، اما ما باید خود را علاوه بر مقایسه با کشورهای منطقه با گذشته خودمان در طول سه دهه اخیر نیز بسنجیم. این بررسی نشان میدهد که محنی رشد ما در سالهای اخیر رشد مناسبی نداشته است.
وی در پایان گفت: امروزه ترجمهها و کتابهای کمک آموزشی در حوزه کودک و نوجوان بسیار زیاد شده و در عوض کتابهای تالیفی که ادبیات کودک یک کشور را تشکیل میدهند تیراژشان پایین آمدهاست و این وضعیت چندان خوبی برای ادبیات کودکان نیست.
نظر شما