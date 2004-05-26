مردم از خريد خطوط تلفن يك طرفه خودداري كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر" ايران، شركت مخابرات اخيرا برخورد با اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به قاچاق مكالمات تلفن بين المللي از خارج به داخل كشور (ترمينيشن) كرده اند، آغاز كرده است.

اين برخوردها در پي هشدار مكرر شركت ارتباطات داده ها (ديتا) به فعالان اينترنتي مبني بر ممنوعيت انتقال ترافيك مكالمات بين المللي از مبدا خارج به داخل كشور (ترمينيشن) و برخورد با متخلفان انجام شده است.

شركت مخابرات با اشاره به اينكه به تازگي مواردي مبني بر فروش خطوط يك طرفه شده در بازار آزاد از سوي افراد سودجو گزارش شده ، از هموطنان محترم درخواست شد از خريد اينگونه خطوط به طور جدي خودداري كنند.

اين شركت تاكيد كرده است: اين خطوط به دليل تخلف "يك طرفه" شده اند و تا اطلاع ثانوي "دوطرفه" نخواهند شد.

انتقال مكالمات خارج به داخل از مجاري غير رسمي لطمات زيادي به اقتصاد كشور وارد مي كند و پيامدهاي پيش بيني شده و نشده امنيتي و حقوق بين المللي دارد.