به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای مراسم افتتاحیه مهرداد رایانی مخصوص دبیر سمینار گزارشی کامل درباره آن ارائه می‌دهد و سپس محمدحسین ایمانی خوشخو درباره تئاتر خصوصی سخنرانی خواهد کرد.

ساعت 15 بهزاد قادری از تئاتر خصوصی می‌گوید و بعد از معرفی تئاترهای موفق خصوصی میزگرد موانع ایجاد تئاتر خصوصی با حضور سهیلا نجم و محمد یعقوبی برپا می‌شود. دوشنبه 30 دی و سه‌شنبه اول بهمن نیز میزگرد تعامل و تقابل تئاتر خصوصی و دولتی با حضور حسین سلیمی و حسین پارسایی و راهکار ایجاد تئاتر خصوصی با حضور احمد کامیابی مسک و تاجبخش فنائیان برگزار خواهد شد.

سمینار تئاتر خصوصی روزهای 29 و 30 دی و اول بهمن‌ماه با دبیری مهرداد رایانی مخصوص از ساعت 14 تا 18 در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود و ورود برای عموم آزاد است.