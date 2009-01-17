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۲۸ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۵۹

سمینار تئاتر خصوصی با سخنرانی ایمانی خوشخو آغاز می‌شود

سمینار تئاتر خصوصی با سخنرانی ایمانی خوشخو آغاز می‌شود

سمینار تئاتر خصوصی ساعت 14 فردا یکشنبه 29 دی‌ماه با سخنرانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر آغاز به کار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای مراسم افتتاحیه مهرداد رایانی مخصوص دبیر سمینار گزارشی کامل درباره آن ارائه می‌دهد و سپس محمدحسین ایمانی خوشخو درباره تئاتر خصوصی سخنرانی خواهد کرد.

ساعت 15 بهزاد قادری از تئاتر خصوصی می‌گوید و بعد از معرفی تئاترهای موفق خصوصی میزگرد موانع ایجاد تئاتر خصوصی با حضور سهیلا نجم و محمد یعقوبی برپا می‌شود. دوشنبه 30 دی و سه‌شنبه اول بهمن نیز میزگرد تعامل و تقابل تئاتر خصوصی و دولتی با حضور حسین سلیمی و حسین پارسایی و راهکار ایجاد تئاتر خصوصی با حضور احمد کامیابی مسک و تاجبخش فنائیان برگزار خواهد شد.

سمینار تئاتر خصوصی روزهای 29 و 30 دی و اول بهمن‌ماه با دبیری مهرداد رایانی مخصوص از ساعت 14 تا 18 در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود و ورود برای عموم آزاد است.

کد مطلب 817801

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