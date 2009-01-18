نصب دستگاه خود پرداخت در دفاتر اسناد رسمی کشور تا پایان امسال

محمد علی یادگاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان یافتن عملیات نصب دستگاههای خود پرداخت در دفاتر اسناد رسمی تهران گفت: کار نصب این دستگاهها در تهران به پایان رسیده است و بناست تا پایان امسال نیز دستگاههای خود پرداخت در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور نصب شود.

طرح نصب دستگاه خود پرداخت در دفاتر اسناد رسمی از اوایل سال جاری و با توافق بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا شده است تا پرداخت از طریق بانک که امری وقت گیر است حذف شود.

در حال حاضر بالغ بر 8 هزار دفتر اسناد رسمی و 3 هزار و 600 دفتر ازدواج و طلاق در سراسر کشور وجود دارد.

مدیرکل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر استفاده از این دستگاهها به صورت پایلوت در برخی دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: وجود مشکلات سیستمی باعث شده تا در نصب این دستگاهها در دفاتر اسناد رسمی سایر استانهای تاخیر ایجاد شود. اما این مشکلات در حال رفع شدن می باشد.