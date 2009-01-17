به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام رشاد در کنگره بزرگداشت آیت‌الله معرفت که صبح پنجشنبه در پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی (دفتر قم) برگزار شد با بیان اینکه آیت‌الله معرفت یکی از فرآورده‌های نظام علمی و معرفتی حوزه‌های علمیه شیعه است افزود: امروز دانشگاه ما مدیون حوزه است زیرا شخصیتهای بزرگی از حوزه‌های علمیه به دانشگاه تزریق شده‌اند و افکار و آثار این اندیشمندان خدمات عظیمی به اسلام و مذهب مقدس تشیع کرده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان داشت: نباید بگذاریم به آرمان تحول حوزه مانند سایر آرمانها خدشه وارد شود و در این راه تمام نظامهای علمی باید از حوزه به خاطر با قدمت ترین نظام علمی موجود سرمشق بگیرند نه اینکه حوزه در این سیر تحول از دیگر نظامهای علمی تأثیر بگیرد.

وی اظهار داشت: در راه تحول نباید دچار تجدد شویم بلکه باید خود را تجدید کنیم و با احیای سنتهای به جا و قابل ستایش حوزه - که با گذشت زمان به فراموشی سپرده شده اند- آنها را به طلاب جوان منتقل کنیم.

وی با اشاره به این که در سالهای اخیر سیر حمله به ساحت مقدس قرآن کریم در کشورهای دیگر افزایش پیدا کرده است عنوان کرد: رویکرد دانشنامه قرآن شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی رفع شبهات موجود در ساحت مصحف شریفاست.



وی با بیان اینکه آیت الله معرفت برجسته ترین قرآن پژوه دوران معاصر است تصریح کرد: علامه طباطبایی امر تفسیر را تقویت و توسعه داد و امروزه ما به این تفسیر، مباهات و افتخار می کنیم

حجت الاسلام رشاد در پایان گفت: علامه معرفت نیز با تقریر کتاب "التمهید"بزرگترین موسوعه شیعه را به رشته تحریر در آورده اند که در مقابل اهل سنت می توانیم به آن افتخار کنیم.

آیت الله استادی هم در کنگره بزرگداشت آیت الله معرفت با بیان این که افراط و تفریط در هیچ جایی مقید نیست افزود: در نقد و یا تعریف از اندیشه های افراد نباید اسیر افراط و تفریط شویم زیرا با این کار به مراکز علمی ضربه می زنیم.

وی اظهار داشت: هیچ کاری بی عیب و نقص نیست، به آثار آیت الله معرفت نیز ایرادهایی وارد است که شاگردان و صاحب‌نظران این قرآن پژوه بزرگوار باید این ایرادها را شناسایی و در حل و یا توضیح آن کوشا باشند.

دکتر مجید معارف هم در همایش بزرگداشت آیت الله محمدهادی معرفت در پژِوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(دفتر قم) با اشاره به اینکه: افراد بسیاری از گذشته تاکنون در عرصه کتمان تاثیر حضرت علی(ع) بر آرای مفسران صحابه و تابعان فعال بوده و هستند افزود: آیت الله معرفت این نفوذ و تاثیر را احیاء و آن را برای تمامی حق طلبان روشن کرد.

وی تصریح کرد: نمایان سازی نفوذ فکری حضرت علی(ع) بر اندیشه صحابه و تابعان از کشفها و خدمات ماندگار آیت الله معرفت به مذهب تشیع است و ایشان برای تایید این مدعا استدلالهای قوی علمی داشتند.

استاد دانشگاه تهران بیان داشت: آیت الله معرفت به بررسی 30 مفسر از تابعان می پردازد و می گوید که 23 نفر از این مفسران بزرگ ارتباط تنگاتنگ و مستقیم با اهل البیت(ع) داشته اند.