در صورت اجماع اصولگرایان روی احمدی نژاد انتخاب مجدد وی حتمی است

درحجت الاسلام مهدی عرب پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مهمترین مسئله در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران انسجام و وحدت بین گروههای مختلف اصولگرا است.

وی گفت: برخی تحلیل های افراد سیاسی در خصوص انتخابات دور نهم در جهت تبلیغ و تخریب وحدت بین اصولگرایان انجام می شود.

حجت الاسلام عرب پور با اشاره به اینکه احمدی نژاد در دور نهم انتخابات ریاست جمهوری منتخب همه گروههای اصولگرا بود، گفت: در انتخابات دور اول گروه های اصولگرا در دور اول روی لاریجانی اجماع داشتند که در نهایت در دور دوم تمام گروههای اصولگرا نسبت به انتخاب احمدی نژاد به اجماع کامل رسیده بودند و امروز نیز در صورت اجماع روی کاندیداتوری وی احتمال موفقیت ایشان در دوره دهم نیز بسیار محتمل خواهد بود.

وی افزود: بی شک مسئله وحدت در بین همه اقشار و اقوام و گروهها در مواقع خاص و عام، اصلی مهم و اصولی است زیرا در سایه وحدت احتمال موفقیت افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: این مسئله با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در زمینه سیاسی بین گروههای اصولگرا بسیار حائز اهمیت و ضروری است البته این اتحاد باید در سایه تعامل بین همه گروهها صورت پذیرد و اگر در سطح شعار مطرح شود و زمینه های این انسجام فراهم نشود با مشکل مواجه می شویم.

وی با اشاره به وحدت بین گروههای مختلف اصولگرا در استان کرمان گفت: این انسجام در کرمان تاحد بالایی وجود دارد و اما انسجام بیشتر این وحدت مستلزم گذشت و تعامل بیشتر با یکدیگر است.

رئیس شورای اصولگرایان کرمان افزود: ممکن است گروههای خاص اصولگرا دیدگاههای خود را داشته باشند اما در بین گروههای اصولگرا این وحدت وجود دارد و برخی از گروه های خاص نیز باید در جهت انسجام گام بردارند.

وی با اشاره به لزوم وجود نقد در جامعه گفت: نقد اصولی و صحیح یکی از واجبات برای رسیدن به کمال است و اگر نقد نباشد هیچ کس به عیوب خود پی نخواهد برد به همین جهت نباید افراد خود را دور از نقادی ببینند اما این نقادی ها باید دلسوزانه و در جهت رفع مشکلات باشد.

حجت الاسلام عرب پور عنوان کرد: نقد با تخریب و تضعیف و جوسازی های هدف دار سیاسی متفاوت است بلکه در نقادی باید از بزرگنمایی و تخریب و تضعیف دیگران خودداری کرد و در نهایت راه کار رفع عیوب را نیز نشان دهیم نه اینکه به طور مرتب مسئله را در بوق کنیم و با جوسازی های مختلف آن را در جهت تضعیف دیگران بکار گیریم.

وی در خصوص برخی اختلاف نظرها بین اصلاح طلبان کرمان افزود: به هر حال بین همه گروههای سیاسی اختلاف نظرهایی وجود دارد که همین اختلاف نظرها اگر به گفتمان و تبادل افکار بیانجامد سبب موفقیت در یک جریان می شود.

وی گفت: در بین اصلاح طلبان در کرمان از گذشته نیز اختلاف نظر وجود داشته است و اختلاف امروز، مسئله جدیدی نیست امروز نیز با گذشت زمان نظراتی از سوی جوانان مطرح می شود که با عقاید اصلاح طلبان سنتی همخوانی ندارد.

وی ابراز امیدواری کرد: در انتخابات این دوره ریاست جمهوری شاهد یک انتخابات رقابتی و سالم با شرکت حداکثری مردم باشیم.